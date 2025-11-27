Los pediatras piden limitar el uso de redes sociales a menores de 16 por su impacto en la salud mental

El Hospital de la Paz de Madrid celebra el XXVII Congreso Nacional de Pediatría del 27 al 29 de noviembre y en él se encuentran alrededor de 200 médicos especializados en el trato a menores. Una de las propuestas que estos médicos quieren plantear y que, además, tenga cierta repercusión es que exista una edad por debajo de la cual no se pueda tener acceso a las redes sociales. Las razones por las que los pediatras quieren llevar al Congreso esta norma son, principalmente, médicas. Defienden que el impacto que puede llegar a provocar el entorno digital en los menores tiene grandes efectos nocivos en la salud física y mental de los menores.

El minuto de silencio que además han planteado es una manera de intentar que el Parlamento, donde se está tramitando la Ley de Protección de menores en entornos digitales, realmente se lleve a cabo. Tal como informa el periodista y presentador de Más de Uno, Carlos Alsina, en otros países ya se está legislando esta cuestión. Pero, los pediatras que se encuentran en el congreso de pediatría insisten en que esta legislación sería buena para la salud mental de los menores, en concreto, de 16 años.

Durante la tertulia del programa de Onda Cero, los colaboradores han insistido en que hace falta un marco legislativo más estricto, ya que es a partir de la infancia y la adolescencia cuando se cultivan las adicciones. Tal como comenta el periodista y tertuliano Rubén Amón, las redes sociales para los más jóvenes son "equiparables al alcohol y a las drogas". "Urge determinar las limitaciones para las redes sociales", afirma Amón.

Qué quiere conseguir la Ley de Protección de menores

La Ley de Protección de menores en entornos digitales tiene como meta proteger a niños y adolescentes cuando hacen uso de sus dispositivos electrónicos, es decir, que su acceso sea más seguro y responsable. Los objetivos que propone son: garantizar el derecho a la intimidad, asegurar que los menores accedan a contenidos acordes a su edad y promover el uso responsable de las tecnologías. Básicamente, la intención es que los menores, en un mundo cada vez más digital, vivan en un entorno más seguro, previniendo abusos y exposición a contenidos que les puedan perjudicar a su salud mental.

El Ministerio de Juventud e Infancia informó que, con esta ley, las plataformas digitales asumirán una responsabilidad que, según la ministra Sira Rego, "llevan años aludiendo". El proyecto incluye las siguientes medidas clave:

Control parental obligatorio en dispositivos.

en dispositivos. Etiquetado informativo de los riesgos , también en videojuegos

, también en videojuegos Edad mínima de 16 años para registrarse en redes sociales.

para registrarse en redes sociales. Las plataformas deberán supervisar qué contenido se publica.

qué contenido se publica. Regulación penal .

. Normas y regulaciones en centros educativos.

No obstante, la periodista y tertuliana Marta García Aller comenta que esta es una medida difícil de controlar entre los menores, como lo es, por ejemplo, la venta de tabaco y alcohol. Los tertulianos concuerdan en que es un comportamiento que al final deben controlar las familias, pero que cuando es un hábito que todo el entorno del menor sigue, es cada vez más abrumador y más fácil estar conectado de manera constante. Rubén Amón, por su parte, afirma que las compañías tecnológicas se dedican a traficar con las redes sociales. Es por eso y por la difícil gestión del actual control parental por el cual Amón pide un "marco legislativo severo". "A partir de cómo se gestionan las adicciones con un sistema en redes sociales que recompensa con dopamina el consumo, urge determinar las limitaciones para las redes sociales. Porque si no, el scroll infinito nos lleva al hundimiento", ha asegurado el periodista.

Qué dicen las autoridades estatales sobre la ley

El Congreso de los Diputados ha cerrado el plazo de enmiendas al Proyecto de Ley Orgánica para la Protección de menores en entornos digitales. Sin embargo, el abandono de Junts al Gobierno amenaza a la iniciativa. Al ser un proyecto de ley Orgánica se exige una mayoría absoluta en el Congreso y la ruptura del Ejecutivo con el partido catalán complica su aprobación.

Por otro lado, el Parlamento Europeo ha pedido prohibir el acceso a las redes sociales, en su caso, a los menores de 13 años y hasta los 16 si no existe un control parental. Además, han expresado el apoyo para desarrollar una aplicación europea de verificación de edad, a lo que los eurodiputados insisten en que estos sistemas deben ser precisos. Cuestiones que van en línea con los planes de ley de España sobre la protección a la infancia en el ámbito digital.

Todos los agentes políticos coinciden en la necesidad de proteger la infancia y la adolescencia. Aunque las preguntas que los expertos en sanidad infantil se hacen es cuándo llegará definitivamente la medida.