El común denominador entre las denuncias contra el DAO de la Policía y el alcalde de Móstoles: "El intento de que la víctima se calle"

La querella contra el DAO de la Policía Nacional por presunta agresión sexual sigue acaparando el foco de la actualidad. En tiempo de tertulia en Más de uno, Toni Bolaño lamenta que haya mandos que intentaron "tapar" el caso, los llamados "hombres de confianza" del Gobierno: "¿Quién vigila a estos hombres de confianza? Porque pueden ser muy de confianza, pero han cometido una barbaridad".

Por ello, la responsabilidad llega al ministro del Interior, como apunta Alsina. "No en la agresión sexual, que por supuesto no tiene por qué conocer, pero si personas que están bajo su mando, altos cargos de la Policía, han conspirado para encubrir la comisión de un delito, ahí ya hay una responsabilidad política", subraya Alsina, mientras Bolaño asevera que "no hay un protocolo que funcione": "Si no hay un protocolo en la Policía Nacional, es para echarse a temblar".

Casos similares como el de Móstoles: "¿Son equiparables?"

Por otro lado, Marta García Aller que la similitud por otros casos pasa porque no es "esfera privada". "Esta tiene una especial gravedad por ser en el cuerpo que supuestamente nos tiene que proteger a todos, pero hay algo específico. Hay quien dice, para defender al ministro, que esto forma de 'cómo va el ministro a saber lo que pasa en la vida privada de los altos cargos', como si esto fuera privado. No es esfera privada", afirma.

En este sentido, Bolaño comenta que la supuesta agresión se produce en una "casa oficial que tiene protección" y "no en la casa privada", por lo que alguien "supo quién entro y quién salió de la casa". Al mismo tiempo, se pregunta en qué país estamos para no atreverse a denunciar por los canales internos: "Y cuando te atreves a denunciarlo por los canales, no te hacen ni puñetero caso".

Así, todos coinciden en que "algo no está funcionando", tanto en este caso como el del alcalde de Móstoles. "¿Son equiparables? Yo creo que un denominador común tienen", se pregunta Bolaño, a lo que Alsina responde: "El intento de que la víctima se calle".