acoso sexual

La exconcejala de Móstoles se querella contra el alcalde por acoso sexual y laboral

La querella ha sido presentada este lunes en la sala de lo penal del Juzgado de Instancia de Móstoles y se dirige, además de contra el alcalde, contra el PP como persona jurídica.

El PP de Madrid tapó una denuncia de acoso sexual contra el alcalde de Móstoles: "Protegerte es no hacer nada"

"Y tú, ¿cómo ligas?": la repregunta de Alfonso Serrano a un periodista en la comparecencia por el caso de presunto acoso en Móstoles

Qué se sabe sobre el caso de presunto acoso sexual del alcalde de Móstoles: críticas al PP por archivarlo a pesar de ver un "acoso de manual"

ondacero.es

Madrid |

La exconcejala de Móstoles se querella contra el alcalde por acoso sexual y laboral
El alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, durante una rueda de prensa el pasado viernes. | EFE/Rubén Sánchez

La exconcejala de Móstoles que denunció internamente al alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, ha presentado una querella por un presunto delito de acoso sexual y laboral, además de los delitos contra la integridad moral, lesiones, coacciones y revelación de secretos, en los que incluye al Partido Popular.

La querella incluye al PP

Su abogado, el letrado Antonio Suárez-Valdés, ha confirmado que la querella ha sido presentada este lunes en la sala de lo penal del Juzgado de Instancia de Móstoles y se dirige, además de contra el alcalde, contra el PP como persona jurídica, en aplicación de los artículos 184.5 y 31bis del Código Penal.

Según el letrado, "la omisión primero y el fracaso después de los mecanismos internos de protección de la víctima y la ausencia de respuesta institucional por parte del Partido Popular, han obligado a nuestra representada a buscar amparo directo en la vía penal, que intentó evitar inicialmente".

"Un nutrido soporte probatorio"

De esta manera, la querella se sustenta en "un nutrido soporte probatorio", con el que se pretenderá acreditar "la existencia, primero, de la presunta solicitud de favores de tipo sexual a la víctima por parte del querellado, con la que este pretendía tener una relación de tipo personal", según ha explicado Suárez-Valdés en un comunicado.

Además, tratará de acreditar en segundo lugar que, "ante el rechazo de ésta", se desarrolló "un presunto patrón sistemático de hostigamiento y abuso de superioridad jerárquica, con el presunto objetivo de aislar e invisibilizar profesionalmente a la defendida" hasta que esta presentó su dimisión en 2024.

Por ello, la querella se dirige también contra el PP como persona jurídica ante "la omisión primero y el fracaso después de los mecanismos internos de protección de la víctima y la ausencia de respuesta institucional por parte del Partido Popular".

Pide que declare Ayuso

Por este motivo, pedirá que declaren como testigos, entre otras personas, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano; y la vicesecretaria de organización del PP madrileño, Ana Millán; en respuesta al papel que desempeñaron en el manejo interno del caso.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer