Qué se sabe sobre el caso de presunto acoso sexual del alcalde de Móstoles: críticas al PP por archivarlo a pesar de ver un "acoso de manual"

El diario El País publicó este miércoles una información sobre la denuncia que una exconcenjala del PP puso por presunto acoso sexual y laboral contra el alcalde de Móstoles y que el PP de Madrid habría tratado de ocultar.

Según el periódico, la exconcejala acudió a la dirección del partido para contar su caso, pero desde Génova le trasladaron que denunciarlo públicamente le perjudicaría.

Reacciones en el PP

El alcalde de la localidad, Manuel Bautista, la segunda ciudad en número de habitantes de la Comunidad de Madrid, negó los hechos y achacó la denuncia a una venganza motivada por no haberle dado a la concejal el puesto que quería tras las elecciones municipales y autonómicas.

Por su parte, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, explicó este jueves que el caso se remonta a "hace dos años" y que el Partido Popular de Madrid abrió una investigación interna que concluyó que "no había indicios suficientes y racionales para actuar", por lo que "automáticamente se trasladó ese acuerdo" al Comité de Derechos y Garantías, que lo avaló.

Mientras, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, aseguró en la Asamblea que la denuncia y las supuestas presiones que Ana Millán y Alfonso Serrano a las que sometieron a la denunciante para no ir a los tribunales son un "caso fabricado" contra el PP: "Yo no he venido a este pleno a hacerle la campaña a Pilar Alegría. Es un caso fabricado contra el Partido Popular".

La denuncia de la exconcejala

La ahora exconcejala del PP formó parte del equipo de Manuel Bautista. Comenzaron a trabajar juntos en la campaña electoral de los comicios de 2023, un periodo en el que el edil decía que tenían una "conexión increíble". Según los escritos de El País, poco después hubo insinuaciones, comentarios con contenido sexual y referencias al físico de la mujer, como confirman otros testimonios de empleados del Ayuntamiento: "Decía (el alcalde) 'la he fichado para que me haga un gran trabajo a mí', 'esta mujer nos alegra el día y más me lo va a alegrar', 'está buenísima, esta es solo para mí'".

Con el tiempo, Bautista fue diciendo que se acostaba con ella y los rumores extendidos le generaron malestar personal y profesional. Ante la negativa de ella de mantener ese tipo de relación, ya que estaba casada y con hijos pequeños, la actitud de Bautista cambió: fue entonces cuando la exconcejala denunció un "acoso profesional reiterado", con "invisibilización continua" como dejarla sin intervenir en plenos o excluirla de actos oficiales.

El detonante fue cuando Bautista le comunicó que dejaría de tener funciones y competencias, dándole su concejalía a otra persona y expulsándola de su despacho.

Nueve e-mails dirigidos al gabinete de Ayuso

La exconcejal envío varios correos electrónicos al gabinete de Isabel Díaz Ayuso contando lo que sucedía y pidiendo ayuda: "Desde mayo de 2023, llevo sufriendo una discriminación muy grave que no ha cesado y se está incrementando. Me gustaría poder mantener una reunión contigo para que conozcas la situación y puedas mediar para que no tengan que intervenir otros organismos", fue el primer mensaje enviado solicitando un encuentro con Ayuso que nunca se produjo, según la contestación del gabinete, por "motivos de agenda" de la presidenta.

El 4 de marzo volvió a escribir denunciando la situación y que nadie se había puesto en contacto con ella.

Tras este mail, se reunió con Alfonso Serrano y Ana Millán, número 2 y número 3 del PP de Madrid, respectivamente. El País ha publicado la transcripción de la conversación que tuvieron con la exconcejal y que ella mismo incluyó en su denuncia al Comité de Derechos y Garantías.

"Yo no sé qué entiendes tú por amparo, nuestro amparo fue decirte vete a casa, habla con tu marido (…)", Ana Millán.

"Ese amparo pasa por que te quites de la cabeza cualquier tipo de denuncia. Vamos a parar esto. Esto es un acoso de manual", Ana Millán.

"Tienes que protegerte a ti, y protegerte es no hacer nada", Ana Millán.

"Aquí lo que estamos hablando es que te ficha Manuel, te pone de número dos, hay un conflicto entre lo personal y lo profesional, te tira los tejos, tú le das calabazas y a partir de ahí todo cambia, ¿estamos hablando de esto?", Alfonso Serrano.

"No es cuestión de tapar, es que una denuncia pública o judicial te afectaría a ti", Alfonso Serrano.

El 15 de marzo envió otro correo diciendo que la situación era "insostenible" y tres días después, el 18 de marzo, insistió en que no había obtenido ninguna respuesta ni "propuesta de solución".

El 10 de abril mandó un nuevo mensaje pidiendo el amparo del PP de Madrid alegando que la situación era la misma que hasta entonces. La citaron el 16 de abril en Génova con la presencia de Ana Millán y Lucía Paniagua, miembro de la Ejecutiva del PP de Madrid.

"Yo te recomendaba, y te sigo recomendando, que una denuncia pública no te beneficiaría. O sea, la denuncia judicial que luego iba a ser pública no te beneficiaría", Ana Millán.

"Creo que se te tiene que pasar el disgusto y que tienes que ser sensata, y sensata con tu futuro y contigo. Si esto lo dejamos en un entorno de conciliación como el que estamos ahora y sois capaces de reconducir esto, fenomenal, no hay ningún problema", Lucía Paniagua.

"Piensa que a lo mejor ahora te merece la pena estar en un segundo plano, no estar tan visible, deja pasar el tiempo y luego... Tienes que tener un perfil bajo una temporada y luego ya verás". Lucía Paniagua.

En junio mandó otro correo denunciando nuevamente la situación y el 24 de septiembre, el octavo correo lo envió ya su abogado.

"Me pongo en contacto con ustedes como letrado defensor para tratar la situación de presunto acoso sexual y/o profesional padecida por la misma en Móstoles. Son múltiples las veces que se ha puesto en contacto con ustedes, pidiendo amparo debido a la situación que esta sufriendo y de la que ustedes son sobradamente conocedores, sin que nos conste acción correctora. (…) En estos 8 meses desde la comunicación inicial, únicamente se han producido dos reuniones con Ana Millán. En estas reuniones no se han garantizado los derechos de (su defendida) ni se han tomado ningún tipo de medida preventiva, de cara a corregir la situación que ha venido y está sufriendo. Sus últimas noticias indicaban que una vez pasado el verano, en torno a la última semana de agosto o primera de septiembre, emplazarían a una reunión. Estamos a 20 de septiembre y no tenemos noticias de ningún tipo por parte de ustedes y no nos consta que se haya adoptado ningún tipo de medida, ni incoado expediente alguno en averiguación de los hechos que hemos puesto en su conocimiento. (…). Toda nuestra vocación es intentar evitar un desagradable procedimiento penal y causar el menor daño posible al partido, por lo que nos ponemos a su disposición para retomar el expediente a la mayor brevedad y dar una solución justa a la situación padecida pro nuestra patrocinada".

Entrega su acta, dimite y denuncia el borrado de sus mensajes

Según publican varios medios de comunicación, tras este mail tampoco hubo respuesta y el 3 de octubre, la concejala entregó su acta y se dio de baja del PP. Después de no ser recibida por acudir con su abogado, decidió presentar su dimisión. Semanas después, denunció en un juzgado que varias direcciones de IP accedieron a su correo electrónico y borraron toda su bandeja con los mensajes, entre otros, al equipo de Isabel Díaz Ayuso.

Apenas unos meses después, en noviembre y diciembre de 2024, presentó un escrito de 20 páginas al Comité de Derechos y Garantías del PP, lamentando un daño "gravísimo" por estos hechos: "He tenido que soportar durante más de un año una situación de acoso sexual y laboral continuado que ha sido apoyada y respaldada por las personas que la presidenta de la Comunidad de Madrid designó para tramitar mi caso. He tenido que dejar mi acta como concejal, con la correspondiente pérdida económica y daño moral".