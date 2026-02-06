Marta García Aller reprocha la gestión de Feijóo en la denuncia por acoso contra el alcalde de Móstoles

"Calladita estás más guapa". Fue Feijóo el que usó irónicamente esa frase para reprocharle al presidente del Gobierno haber mirado para otro lado en el caso Paco Salazar. Le reprochaba así que silenciara las denuncias de acoso de mujeres a un alto cargo socialista. "Del yo sí te creo al calladita estás más guapa", reprochaba Feijóo. La frase es buena. Cuánta razón. 5 meses tuvo el PSOE en un cajón la denuncia de Paco Salazar, que ayer por cierto en el Senado declaró que nadie de su partido le pidió dimitir.

Y qué razón tenía Ayuso también cuando reprochaba al PSOE el trato que había dado a las mujeres que denunciaron acoso en el caso Salazar hasta que lo sacó eldiario.es. En el PP sí creían a las víctimas… cuando el presunto acosador era del PSOE, claro. Entonces sí valía una investigación periodística como prueba.

¿Y qué ha pasa cuando de lo que informa la prensa es de un caso de acoso sexual y laboral en el PP? El País publica que una edil fue a pedir ayuda al partido porque el alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, la acosaba, y que cuando rechazó tener relaciones con él le empezó a hacer la vida imposible. El País relata que cuando la víctima denunció internamente, lo que le dijeron fue que mejor se callara, que así no sufrírían su marido y sus hijos. Lo taparon, vaya. La convencieron de no denunciar. Y ella dejó su trabajo.

¿Y qué dicen ahora en el PP cuando se hace público? Entonces no la creyeron, ahora la desacreditan públicamente. Y encima dice Feijóo que el deber de la víctima es denunciar. Mira, no. El deber es de las organizaciones de proteger a sus trabajadoras. No silenciarlas primero para humillarlas después.

Es verdad que el PP nunca ha hecho bandera del 'yo sí te creo'. Recordemos el caso Nevenka. Del 'calladita estás más guapa' de entonces al 'calladita estás más guapa' de ahora han pasado 25 años. Y luego que si por qué las mujeres no denuncian.

¿Moraleja?

Es descorazonador

cómo los partidos protegen a su acosador