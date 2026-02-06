"Y tú, ¿cómo ligas?": la repregunta de Alfonso Serrano a un periodista en la comparecencia por el caso de presunto acoso en Móstoles

El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, le ha replicado a un periodista "¿y tú cómo ligas?", después de que este le preguntara si en una reunión con la exconcejala de Móstoles que ha denunciado al alcalde de la ciudad por presunto acoso sexual y laboral utilizó la expresión "tirar los tejos".

El intercambio de reproches se ha producido en una rueda de prensa en la sede del PP en la que Serrano ha sido preguntado por la información que publicó El País hace unos días relativa a que una exedil de Móstoles había denunciado al alcalde. Otros medios, además, han aportado más información, como que el secretario del PP y la vicesecretaria de Organización del PP de Madrid, Ana Millán, se reunieron con la denunciante el 11 de marzo de 2024.

Ojalá escuchemos el audio íntegro sin manipular

Según Serrano, en esa reunión le dijo a la mujer: "En resumen, lo que me estás contando es que, fruto de una relación personal, profesional, política, uno te tira los tejos, tú le das calabazas y, a partir de ahí, cambia la relación".

Así las cosas, un periodista le ha preguntado a Serrano por lo que supone que un superior emplee esa expresión con una subordinada, y este le ha replicado "¿y tú cómo ligas?" El periodista, además, le ha preguntado por qué le dijo que "si denuncia, la van a destrozar". Serrano, sorprendido, ha asegurado que "no lo recuerda". "¿Eso lo he dicho yo?", ha expresado, al tiempo que ha declarado, esperanzado: "Ojalá escuchemos el audio íntegro".

En la misma rueda de prensa, Serrano no ha descartado emprender acciones legales contra la mujer "si se demuestra" que grabó conversaciones sin autorización, aunque también ha comentado que "ojalá salga entero sin manipulaciones", porque "desmontaría parte del relato de algunos".

El PP asegura que la denuncia fue tramitada por canales internos

Según el diario El País, la exconcejala y el alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, empezaron a trabajar juntos en la campaña electoral de 2023. Al poco tiempo, supuestamente habría comenzado el acoso con "comentarios de tipo sexual, referencias a su físico y proposiciones explícitas", una situación que se habría prolongado hasta octubre de 2024, cuando dejó el acta.

El citado medio añadía que el PP, supuestamente, habría encubierto el caso, algo que desde el partido han negado tajantemente. De hecho, el líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, ha aseverado que la denuncia se tramitó por canales internos y que el Comité Nacional de Derechos y Garantías la archivó en abril de 2025.