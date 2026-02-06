Dani Ramírez, sobre los casos de acoso: "Los dirigentes del PP creen a las denunciantes del PSOE y los dirigentes del PSOE a las del PP"

El diario El País publicó el miércoles una información acerca de una denuncia que puso una exconcejala del PP por presunto acoso sexual y laboral contra el alcalde de Móstoles. El alcalde ha negado los hechos y el líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que el partido abrió una investigación que quedó sin efectos porque "no había indicios suficientes y racionales para actuar".

Así las cosas, Dani Ramírez en Por Fin ha puesto el foco en el procedimiento del PP y a su forma de actuar en este caso, porque le "preocupa". A su juicio, el partido tiene "muy fácil archivar este asunto", porque "si realmente se ha producido esa investigación sería tan fácil como que mañana salieran y pusieran los papeles sobre la mesa".

El PP está actuando "igual" que el PSOE en cuanto a la "disuasión"

El periodista ha recordado cómo reaccionó el líder de la oposición cuando se conoció el caso Salazar. "El señor Núñez Feijóo corrió a la tribuna y atendió a todos los medios que pudo para, sin respetar la presunción de inocencia, llamar guarro a Paco Salazar y acusar al PSOE de encubrir las denuncias".

Es por ello que se ha mostrado sorprendido porque ahora mismo ocurre "lo mismo en el lado contrario, pero al señor Núñez Feijóo le parece demasiado lo que se está diciendo". Entonces, según el periodista, el problema no es si el alcalde de Móstoles es culpable o no, sino que el PP está actuando igual que el PSOE en cuanto a la "disuasión".

"Estamos en un mundo de auténtico delirio donde los dirigentes del PP creen a las mujeres del PSOE y las del PSOE a las del PP", ha sentenciado.

Qué se sabe de la denuncia

Según la información publicada por El País, la exconcejala y el alcalde comenzaron a trabajar juntos en 2023. Poco después empezó a haber insinuaciones, comentarios con contenido sexual y referencias al físico de la mujer. La mujer envió nueve e-mails al gabinete de Isabel Díaz Ayuso pidiendo ayuda.

Si bien, tras el último, no obtuvo respuesta y el 3 de octubre, según varios medios, entregó su acta y se dio de baja del partido. Además, presentó un escrito de 20 páginas al Comité de Derechos y Garantías del PP, lamentando un daño "gravísimo" por estos hechos.