La jueza de la dana pide al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que investigue a Carlos Mazón

La jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana ha acordado elevar a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) una exposición razonada contra el 'expresidente' de la Generalitat Carlos Mazón.

Así lo ha informado el TSJCV en su cuenta de X, donde comunica la decisión de la magistrada que instruye la causa por la gestión de las riadas que dejaron 230 víctimas mortales el 29 de octubre de 2024 en la provincia de Valencia.

La competencia para investigar a Mazón corresponde al TSJCV dado que dejó el cargo de 'president' de la Generalitat pero mantiene su acta de diputado en Les Corts. En la causa figuran como investigados la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas y su ex número dos, Emilio Argüeso.

Una concentración en Les Corts pide prisión para Mazón

La noticia se produce el mismo día en el que una concentración ante Les Corts ha mostrado el apoyo a las víctimas, que van a hablar en la sede del Parlamento valenciano 483 días después de la tragedia, y en la que también han pedido que Carlos Mazón vaya a la cárcel por la gestión de la catástrofe.

En la concentración, convocada por los movimientos sociales que han organizado manifestaciones mensuales desde la tragedia del 29 de octubre de 2024, en la que murieron 230 personas en la provincia de Valencia, han participado víctimas y se han coreado lemas como 'Mazón a prisión', 'El expresident a Picassent' o 'Mientras él comía la gente se ahogaba'.

Asimismo, han desplegado una pancarta con la frase 'Mazón a prisión' y otra que decía 'Nuestros familiares han muerto por vuestra incompetencia', con dos grandes muñecos con la imagen del expresident de la Generalitat vestido de presidiario junto al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ambos con las manos rojas.

