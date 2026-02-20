El chófer de Mazón afirma que les sonó el Es Alert el 29O cuando todavía estaban en València camino de L'Eliana

Nueva jornada de declaraciones en la causa de la DANA que instruye la jueza de Catarroja. El primero en testificar este viernes ha sido el chófer de Carlos Mazón, expresidente de la Generalitat Valenciana, quién ha afirmado que el Es Alert que se mandó a la población a las 20.11 de la tarde les sonó en el coche cuando todavía estaban en València de camino al CECOPI.

El testigo ha indicado que sobre las siete de la tarde fue a repostar gasolina junto con el vehículo de los escoltas, pero que no llegaron a hacerlo porque recibieron una llamada de la secretaria de Mazón en la que le pidió que volviera para llevar al expresident a L'Eliana.

Preguntado por si oyó alguna llamada o conversación ha contestado que "no estaba atento porque estaba pendiente del tráfico". Llegaron al Cecopi a las 20.28 horas, según las cámaras de seguridad.

Declaración Jefe Escoltas de Carlos Mazón

También ha testificado este viernes el jefe de escoltas de Mazón, quién ha afirmado que el día de la DANA no escuchó por la mañana ningún llamamiento relacionado con la emergencia y ha concretado que la agenda oficial del 'expresidente' acabó sobre las dos de la tarde. Ha explicado que en la hora de comer, Mazón decidió ir andando a El Ventorro y preguntado por si conocía que había una emergencia, el testigo ha señalado que era ajeno a ella y no escuchó nada sobro este tema.

En su declaración como testigo ante la jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024, este subinspector de la Policía Nacional adscrita a la Generalitat ha explicado que los escoltas le comunicaron sobre las 14:50 horas de aquel 29 de octubre de 2024 que Mazón prescindía de sus servicios, poco antes de llegar al restaurante donde comió con la periodista Maribel Vilaplana.

Él les dijo que siguieran las instrucciones del entonces president y que se fueran a comer y al Palau de la Generalitat, y ha indicado que Mazón era president las 24 horas y tenía la facultad de decidir cuándo no los necesitaba, han informado a EFE fuentes conocedoras de la declaración.

Si él no prescinde del servicio, ha apuntado, ellos lo acompañan, "sean actos de partido o comidas familiares", y ha señalado que no quedó constancia por escrito en ningún sitio de la retirada de los escoltas porque fue a través de una llamada telefónica.

El jefe del servicio de seguridad del president pasó la mañana en el Palau de la Generalitat, donde no escuchó ninguna de las llamadas o conversaciones de Mazón sobre la dana, y se retiró a su casa sobre las 14.00 horas, una vez Mazón había salido hacia la comida, ya que no había prevista agenda por la tarde.