El Ayuntamiento abre el plazo de solicitud para las ayudas a la ‘escola matinera’

Este viernes se abre el plazo de solicitud de las ayudas convocadas por el Ayuntamiento de València para subvencionar la ‘escola matinera’ del alumnado de cero a seis años durante el presente curso 2025-2026. El consistorio destina 300.000 euros para estas ayudas, si bien el gobierno local tiene reservados otros 100.000 por si fuera necesario, con el fin de poder atener el máximo de solicitudes posibles. El plazo de presentación estará abierto hasta el próximo 11 de marzo, según determina el anuncio publicado este jueves por el Ayuntamiento en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia (BOPV).

La ayuda alcanza hasta 125 euros por beneficiario, en función de los gastos que justifiquen las familias. El objetivo de esta subvención es facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar y a permitir a las familias con menores recursos acceder a este servicio. La ayuda va ligada a otras como las becas de comedor o el ‘cheque escolar’, como explica el portavoz del gobierno local, Juan Carlos Caballero:

Podrán acceder a estas subvenciones las familias de los menores de 0 a 6 años empadronados en el término municipal de València y que sean beneficiarias de la beca de comedor y/o del ‘cheque escolar’. Dentro de cada unidad familiar, ambos progenitores del menor deberán estar en situación de trabajo en activo. En el caso de las familias monoparentales, la persona progenitora deberá cumplir ese requisito.

El plazo de presentación de instancias para acceder a estas ayudas es de veinte días naturales, a contar desde el día siguiente de la publicación de las bases en el BOPV. Tanto las solicitudes como la documentación deben presentarse de forma preferente por medio de la sede electrónica municipal del Ayuntamiento.