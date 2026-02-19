HUELGA

Cancelados 32.000 actos asistenciales en los tres primeros días de huelga médica en la Comunitat Valenciana

Así, lo ha señalado este jueves el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, antes de reunirse con el equipo directivo de la Agrupación Sanitaria Interdepartamental (ASI) Alicante-Norte.

Europa Press

València |

El 95% de los médicos del Hospital Marina Baixa apoyan la huelga nacional para exigir mejoras laborales
El 95% de los médicos del Hospital Marina Baixa apoyan la huelga nacional para exigir mejoras laborales | Onda Cero Marina Baixa

La huelga de los médicos ha obligado a cancelar un total de 32.000 actos asistenciales --incluyendo primaria, especialidades, pruebas diagnósticas e intervenciones-- en los tres primeros días de paros en la Comunitat Valenciana. La penúltima jornada de huelga convocada por CESM en toda España contra el Estatuto Marco impulsado por el Ministerio de Sanidad, que sí que cuenta con el visto bueno de los sindicatos de Ámbito de Negociación, y para exigir un texto propio para el colectivo que reconozca sus particularidades y responsabilidad laboral ha tenido un seguimiento de un 90% del personal que no está en servicios mínimos, según el sindicato médico.

Por su parte, la Conselleria de Sanidad reduce la participación al 10,76% en la Comunitat Valenciana: un 5,20% huelga en Alicante, un 6,29% en Castellón, y un 9,10% Valencia. El sindicato médico ha convocado asimismo una manifestación este jueves a las 19.00 horas frente a la Conselleria de Sanidad. Asimismo, celebrará este viernes otra jornada de concentraciones a las 11.00 horas frente a los centros de salud y hospitales tras la convocada ayer miércoles.

Huelga a la ministra

Por su parte, el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, ha recalcado que desde la conselleria están intentado "paliar, en la medida de lo que podemos, el impacto de la huelga, que a mí por otra parte me parece que es como todas las huelga lícita y legítima". "Pero es que además en esta --ha añadido--, el hecho de no haber contado con ellos de una forma abierta y para llegar a un acuerdo con ellos, pues me parece que está perfectamente avalada por las causas que ellos exponen".

En ese sentido, ha insistido: "Nosotros intentamos buscar el equilibrio entre lo que es el derecho fundamental y el derecho constitucional de las personas a su salud y el derecho de que los trabajadores puedan hacer una huelga para que repercuta lo menos posible".

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer