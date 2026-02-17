La UPV propone al Ayuntamiento trasladar su Depósito Norte para poder ampliar el campus de Vera

La Universitat Politécnica de València (UPV) quiere que la Empresa Municipal de Transportes (EMT) traslade a otro lugar su Depósito Norte con el fin de poder ampliar su campus de Vera. Esta cochera se encuentra situada en la calle Ingeniero Fausto Elio, pegada a la Ciudad de la Innovación de la universidad, en una parcela que ocupa más de 27.000 metros cuadrados.

El año pasado, durante la presentación del programa electoral con el que renovó su cargo para otros cuatro año, el rector de la UPV, José Esteban Capilla, explicó que una de sus intenciones es expandir el campus de Vera gracias al traslado de estas cocheras de la EMT, de manera que se pueda utilizar ese terreno para dotar a la universidad de nuevos espacios para la investigación y la innovación. Fuentes de la institución académica han asegurado a Onda Cero que el traslado ya se está abordando con el Ayuntamiento de València. Según estas mismas fuentes se estaría trabajando en diversas opciones para el traslado, aunque las conversaciones todavía se encuentran “en estado embrionario”. Sin embargo, desde el gobierno municipal dice no saber nada de este asunto.

En cualquier caso, se trata de un traslado muy complicado a tenor de las fuertes inversiones que está realizando la EMT para mejorar las instalaciones de su Depósito Norte. El pasado mes de octubre el consejo de administración de la empresa municipal acordó adjudicar una inversión de alrededor de 8 millones de euros para la primera fase de electrificación de las instalaciones. La actuación contempla instalar a lo largo de los próximos cinco años 70 puntos de recarga para autobuses eléctricos, así como conectar las cocheras con la subestación de El Cabanyal con el fin de poder llevar más potencia eléctrica al depósito. Además, la compañía tiene abierto actualmente el proceso de licitación para la redacción del proyecto de la segunda fase de electrificación, con otros 24 puntos de recarga.