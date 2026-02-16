Huelga de médicos en la Comunitat: 90% de apoyo según convocantes y un 10,4% según Sanidad

La huelga de médicos convocada a nivel estatal por seis sindicatos contra la reforma del estatuto marco que regula las condiciones laborales del Sistema Nacional de Salud ha tenido este lunes en la Comunitat Valenciana un seguimiento superior al 90 %, según fuentes sindicales, mientras que la Conselleria de Sanidad lo ha cifrado en un 10,4 %.

El sindicato médico en la Comunitat Valenciana (CESMCV), uno de los convocantes de la huelga, que comienza este lunes y se prolongará durante una semana al mes hasta junio, ha informado de que sus servicios jurídicos han presentado un recurso contencioso-administrativo contra los servicios mínimos impuestos por la Conselleria de Sanidad por la "vulneración del derecho fundamental de huelga", así como la solicitud de medida cautelar.

En un comunicado han señalado que pese a esos servicios mínimos, "que en la práctica son del 100 %", la respuesta a la huelga en las tres provincias de la Comunitat Valenciana "ronda cifras superiores al 90 % tanto en hospitales como en centros de salud".

Por su parte, desde la Conselleria de Sanidad han informado a EFE de que el seguimiento ha sido del 10,4 % en la Comunitat Valenciana y, por provincias, del 16,57 % en la de Alicante; del 9 % en la de Castellón y del 7,15 % en la provincia de Valencia.

A juicio del sindicato médico, los servicios mínimos impuestos "demuestran que por más dificultades que nos pongan tanto la Conselleria, que se ha aliado con el Ministerio de Sanidad, como el mismo Ministerio, no nos van a doblegar porque pedimos lo que en justicia nos corresponde: un estatuto propio".

El paro indefinido ha sido convocado a nivel nacional por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), junto al Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O’MEGA).

Estas organizaciones rechazan la propuesta de reforma de estatuto marco que el Ministerio de Sanidad acordó el pasado 26 de enero con SATSE-FSES, CCOO, UGT y CSIF.

Reclaman un documento propio para la profesión médica, independiente del resto del personal del Sistema Nacional de Salud, y que recoja las particularidades de su ejercicio profesional.

Entre sus demandas están una clasificación profesional singular -crear una nueva categoría A1-, una jornada máxima de 35 horas semanales en horario de mañana en días laborables, y que todo lo que exceda se considera exceso de jornada, que deberá ser voluntaria y retribuida.

La petición de estas organizaciones sindicales incluye también un sistema de jubilación anticipada voluntaria total o parcial o la prohibición de la movilidad forzosa, entre otras reivindicaciones.