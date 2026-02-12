Catalá asegura que ha logrado reducir un 14% los apartamentos turísticos en València

El gobierno de la alcaldesa de València, María José Catalá, asegura que en sólo dos años y medido ha conseguido reducir el número de apartamentos turísticos de la ciudad en un 14%, según los datos estadísticos oficiales registrados en el sistema de inteligencia turística de la Fundación Visit Valencia, entidad pública conformada por el Ayuntamiento y empresas locales del sector turístico. Desde que el consistorio aprobó la moratoria que suspendía la concesión de licencias de apartamentos turísticos en mayo de 2024, el número de apartamentos registrados en la base de datos de Visit Valencia se ha reducido de 10.516 a 9.057.

Al respecto, Catalá ha recordado que los gobiernos municipales de Compromis y PSPV-PSOE dejaron en València una situación caótica, sin una regulación clara. Según Catalá, tampoco pusieron en marcha inspecciones y no declararon el cierre de las actividades ilegales:

Según el ejecutivo municipal, la Policía Local y el Servicio de Licencias Urbanísticas del Ayuntamiento continúan con la labor inspectora para detectar y sancionar apartamentos turísticos sin autorización. En relación con esta labor, se han interpuesto más de mil denuncias en los dos últimos años, frente a las apenas 115 denuncias tramitadas en los 8 años por Compromís y los socialistas..

Desde el gobierno de Catalá han recordado que la proliferación de apartamentos turísticos se inició en el año 2015, con la llegada al gobierno municipal de Ribó y el PSPV. Desde entonces y hasta 2023 se inscribieron más de 4.500 apartamentos. Además, en el año 2018 aprobaron un cambió el planeamiento urbanístico para permitir que en los bajos comerciales se abrieran apartamentos turísticos.