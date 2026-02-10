El PP hace a Miguel Polo "políticamente responsable de las muertes del barranco del Poyo"

Para Luis Santamaría, senador del PP, el presidente de la Confederación Hidrográfica de Júcar (CHJ), Miguel Polo, "es responsable, políticamente hablando, de las muertes de barranco del Poyo". Así lo ha afirmado este martes durante la comparecencia de Polo en la comisión de investigación sobre la DANA que se sigue en la cámara alta.

Santamaría ha abierto el turno de intervenciones con esta acusación, que ha personificado en el presidente de la CHJ "y no en el magnifico personal" que trabaja en ella: "Pudo hacer mucho más de lo que hizo".

Miguel Polo ha respondido que la Confederación puso toda la información a disposición de Emergencias en todo momento" y que lo que ocurrió el 29 de octubre de 2024 fue que "quien dirigía el Cecopi no tenía ni idea de lo que tenía entre las manos".

Polo ha negado que hubiera "un vacío informativo" el día de la dana, como le ha dicho Fernando Carbonell, senador de Vox, y ha añadido que el informó, como siempre se ha hecho, a Emergencias. "Doy por hecho que, si hay un protocolo de gestión de esa información, se está siguiendo".

Por ello, respecto a los aspectos que mejoraría en otro episodio, ha hablado de "saber lo que están haciendo (las autoridades competentes) y si tienen claro cómo interpretar la información".

"Ahora sabemos que la información no se supo interpretar o que nadie la miró", ha añadido.

Por su parte, la senadora socialista, Cristina Moreno, ha indicado que el PP ha creado "un universo paralelo" sobre la DANAy que sus conclusiones tras la investigación "no tendrán nada que ver" con la realidad.