AEMET activa el aviso rojo en Castelló por rachas de viento de hasta 140 km/h

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado para este sábado, catorce de febrero, el aviso rojo en el conjunto de la provincia de Castelló por rachas de viento que pueden llegar a alcanzar los 140 km/h. El aviso, en principio, estará activado durante toda esta jornada y se hará sentir, especialmente, en las comarcas del interior a consecuencia de un "desequilibrio en la atmósfera" que está haciendo que el viento ártico impacto con el tropical en latitudes más al sur de las habituales y, concretamente, sobre Castelló.

"Son situaciones no excepcionales pero sí poco frecuentes de cara a esta dinámica que hemos tenido caracterizada por este peligro o por estas alertas de trama roja por la alta velocidad del viento", explica el catedrático de Climatología de la Universitat Jaume I, José Quereda. "En las cimas de Fredes o en el mismo Desert de les Palmes sí hemos tenido rachas que han rozado los 100 km/h", detalla Quereda a preguntas de Onda Cero.

El aviso será naranja en el resto de la Comunitat Valenciana con la excepción de las comarcas de La Ribera y de La Safor, donde el aviso por viento será amarillo. Las precipitaciones serán, en principio, más bien escasas. El catedrático de Climatología de la Universitat Jaume I de Castelló sitúa el fin de este temporal de viento a principios de la próxima semana del dieciséis de febrero.

"Nos quedan, para concluir este temporal de dinámica de vientos fuertes, las jornadas de hoy [trece de febrero] y de mañana [catorce de febrero]", precisa José Quereda en declaraciones a esta emisora de radio. "A partir del domingo [quince de febrero], aunque en el interior haya alguna precipitación y el viento fuerte dure, a partir del lunes [dieciséis de febrero] y toda la semana este temporal amaina y la circulación de viento se normaliza", añade Quereda.