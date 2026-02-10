Generalitat y sindicatos acercan posturas tras una nueva protesta educativa

La comunidad educativa valenciana se ha concentrado en colegios e institutos de la Comunitat Valenciana para volver a mostrar su malestar ante la situación económica y laboral que, según denuncian, atraviesa ahora mismo este sector esencial. Los sindicatos educativos reivindican una subida salarial para sus profesionales, más plantillas y mejoras en las infraestructuras que garanticen la seguridad de los centros educativos valencianos, entre otras demandas.

Las entidades, tras dichas concentraciones, han mantenido su primer encuentro de trabajo con la nueva consellera de Educación, Carmen Ortí. Una reunión ciertamente muy esperada porque ambas partes aún no se habían reunido desde que Ortí tomara posesión del cargo. "Confiamos en que sí comencemos rápidamente a negociar temas, especialmente, como primer tema que hemos pedido todos, el incremento salarial", valora el coordinador de Acción Sindical del Sindicat de l'Ensenyament STEPV, Marc Candela.

"Y, a partir de ahí, el resto de temas de la plataforma reivindicativa", añade Candela en declaraciones a los medios de comunicación. Conselleria de Educación confirma que el objetivo es tratar de dar salida a las demandas de la comunidad educativa valenciana a la mayor brevedad posible.

"Desde la Administración, les hemos dicho que tendemos la mano, estamos abiertos al diálogo y, por tanto, les vamos a remitir en veinticuatro horas un nuevo calendario de negociación para lo que resta de curso modificado en el sentido de admitir todos estos puntos que hemos acordado y que, por supuesto, vamos a negociar, evidentemente, dentro de un proceso que va a ser largo y complicado pero que esperamos que, al final, llegue a buen puerto y satisfaga las necesidades de todas las partes", resume el secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy.