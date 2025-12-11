Sindicatos de la educación pública se movilizan en toda la Comunitat Valenciana por más inversión y menos recortes

Los sindicatos de la enseñanza se han manifestado este jueves de manera simultánea en diferentes municipios de València, Alicante y Castelló para exigir al Gobierno valenciano mejoras laborales y educativas. La protesta ha reunido a docentes y también a personal de atención educativa (PAE) y personal de administración i servicios (PAS).

Las organizaciones convocantes han explicado que sus principales demandas pasan por “recuperar el poder adquisitivo perdido”, percibir “las pagas extra completas” y establecer “una cláusula de revisión salarial vinculada al IPC”. Según los sindicatos, el profesorado valenciano “no puede continuar siendo el peor pagado del Estado”.

Entre las reivindicaciones educativas, han reclamado la reducción de las ratios de alumnado por aula para disminuir la sobrecarga de trabajo y favorecer “una atención más individualizada, tal y como exige la normativa”. También piden la eliminación de “burocracia innecesaria” que, a su juicio, resta tiempo a la labor docente.

Los sindicatos han exigido asimismo “la recuperación del profesorado recortado” tras la aplicación de la nueva orden de plantillas que, según destacan, ha sustituido los acuerdos firmados en 2023. Reclaman también restituir la dotación presupuestaria “de 121 millones de euros” recortada en infraestructuras educativas y en el Pla Edificant, y denuncian la “dejadeza” del Consell en la rehabilitación de centros afectados por la DANA.

Protesta frente a la Consellería de Educación en València | csif

Otra de las demandas es la sustitución de la Ley de Libertad Educativa por una norma “que respete y potencie el valenciano en la enseñanza”.

El personal PAE y PAS ha añadido reivindicaciones propias: un sistema “ágil y garantista” de sustituciones, la reclasificación profesional y la aplicación inmediata de acuerdos pendientes que afectan a educadores de educación especial e infantil, fisioterapeutas, trabajadoras sociales, personal administrativo, subalternos y personal de cocina.

Asimismo, solicitan “espacios de trabajo dignos, seguros y adaptados”, especialmente para atender a alumnado con Necesidades Específicas de Atención Educativa (NEAE), así como el cumplimiento de los pactos y una planificación estable del PAS.

Protesta frente a la delegación territorial de Educación en Alacant | csif

Los sindicatos han advertido de que mantendrán las movilizaciones si no se producen avances en la negociación con la administración autonómica.