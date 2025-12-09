El COMCAS respalda la huelga médica que arranca hoy hasta el 12 de diciembre

El Colegio Oficial de Médicos de Castellón (COMCAS) respalda la huelga médica convocada del 9 al 12 de diciembre por los sindicatos CESM y Sindicato Médico Andaluz (SMA), en protesta por el borrador del Estatuto Marco del Personal Estatutario del Sistema Nacional de Salud presentado por el Ministerio de Sanidad. La medida se enmarca en la continuidad de las movilizaciones iniciadas el pasado 15 de noviembre en Madrid y otras convocatorias a lo largo de 2025. Además de los paros, se ha convocado una concentración frente a los hospitales de la provincia de Castellón el jueves 11 de diciembre a las 11.00 horas.

El presidente del COMCAS, Dr. Carlos Vilar, ha hecho un llamamiento a los profesionales médicos de la provincia para sumarse a las movilizaciones, subrayando que el borrador del Estatuto no contempla condiciones laborales dignas y podría afectar negativamente a la calidad asistencial. “Debemos movilizarnos en defensa de los derechos de todo el colectivo médico y garantizar un sistema sanitario público de calidad que responda a las necesidades de la ciudadanía”, ha declarado.

El Foro de la Profesión Médica, que agrupa al Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, FACME, CESM, CNDFM y CEEM, también respalda las movilizaciones, y ha recordado que es necesario un marco normativo que mejore las condiciones laborales y garantice la calidad asistencial, la excelencia profesional y la seguridad de los pacientes. Según el Foro, estas medidas son esenciales para captar y retener talento en el Sistema Nacional de Salud y ofrecer una atención óptima a la población.