Dos investigados en Culla por cazar ilegalmente un macho de cabra montés

La Guardia Civil investiga a dos personas por un presunto delito contra la protección de la flora y fauna en el término municipal de Culla, tras abatir ilegalmente un macho de cabra montés. Efectivos del SEPRONA de San Mateo detectaron un vehículo oculto entre la vegetación con material de caza, y tras una batida localizaron a los implicados, quienes habían separado la cabeza del animal antes de abandonar el resto del cuerpo en la zona.

Al ser interceptados, los individuos presentaron un permiso de caza que correspondía a un acotado distinto al lugar donde se produjo el abatimiento. La Guardia Civil comprobó que la zona carecía de autorización para la actividad cinegética, lo que motivó su investigación por caza sin permiso y el uso de un arma larga rayada.

Como resultado de la actuación, se procedió a la intervención del rifle utilizado y de la cabeza del macho de cabra montés (Capra pyrenaica). Las diligencias instruidas han sido remitidas a los Juzgados de Guardia de Castellón, que se encargarán de la investigación y posibles sanciones.