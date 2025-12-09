La Guardia Civil investiga a un varón de Vall d´Uixó por no tratar a su perro de un tumor

La Guardia Civil investiga a un vecino de La Vall d’Uixó, de 44 años, por un presunto delito de maltrato animal por omisión de cuidados, después de que el SEPRONA de Burrianalocalizara a su perro, un pastor alemán de avanzada edad, en un estado físico muy deteriorado y con signos evidentes de enfermedad. La actuación se inició el 2 de diciembre, cuando los agentes recibieron un aviso sobre un posible caso de abandono y, al acudir al lugar, encontraron al animal con extrema delgadez y sangrado en la cavidad oral.

Según la investigación, el propietario reconoció que el perro padecía un tumor bucal desde hacía dos meses, diagnosticado por un veterinario, pero no estaba recibiendo tratamiento alguno. Los agentes comprobaron que el animal únicamente había sido llevado a consultas rutinarias, sin atención médica específica para la patología indicada. Ante la gravedad de su estado, el perro fue trasladado de urgencia a una clínica veterinaria de la localidad, donde el veterinario determinó que la única opción viable era practicarle la eutanasia humanitaria.

Las diligencias instruidas por la Guardia Civil han sido remitidas a los Juzgados de Nules, que asumirán ahora la investigación. El cuerpo recuerda que el abandono o la falta de atención veterinaria ante signos de enfermedad puede constituir un delito, y subraya la obligación de los propietarios de garantizar en todo momento el bienestar y la asistencia necesaria a sus animales.