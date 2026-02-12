Juegos que descubren a mujeres científicas, una herramienta pedagógica contra la brecha de género

Los estereotipos de género han influido históricamente en la manera en que niñas y niños se perciben a sí mismos y proyectan su futuro. Uno de los ámbitos donde más impacto han tenido es en los sectores científico-tecnológico, tradicionalmente asociado a lo masculino. Para romper con ello, Lara Ferrando Esteve, matemática computacional, decidió crear actividades que, a través del juego, pueden ayudar a transformar estas creencias y fomentar una visión más igualitaria desde la infancia.

"La ciencia no tiene género", apunta Ferrando, al tiempo que reconoce que el camino "no es fácil". "Cuando decía que estudiaba Matemática Computacional me decían que era una carrera de hombres", señala.

Una de las últimas iniciativas que ha creado, y que ha llevado a colegios de L'Alcúdia (Valencia), municipio donde reside, con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, se llama "Científiques a la vista". Se trata de un juego de cartas que propone un viaje para descubrir la trayectoria de 11 mujeres como Alicia Calderón, doctora en Ciencias Físicas, Belén Alonso, doctora en Ciencias Geológicas, o Encina Calvo, en Ciencias Físicas.

"La respuestas de los niños es muy buena. Aprenden mientras juegan, y eso es lo bonito de la gamificación", destaca la matemática computacional.

Otra de las actividades que lanzó en 2021 fue "L'auca de les científiques del Mare Nostrum", diseñado por Margarida Sancho de la mano de la Universitat Jaume I (UJI) de Castelló. En este caso, entre las casillas del tradicional juego de la oca aparecen 34 mujeres científicas. "Ni todas son famosas ni mundialmente reconocidas", explica Lara Ferrando. De hecho, subraya que la mayor parte "no aparece en los libros de texto".

Además, en 2025 difundió un juego de memoria en el que incluía a mujeres científicas, vecinas de su municipio, como Teresa Arnandis, doctora en Biomedicina y Bioquímica, o María José López, bióloga.

Ferrando ha confirmado que, próximamente, publicará con Irene Epifanio el cuento "Els somnis d'Omega", con ilustraciones de Paula Arnandis.