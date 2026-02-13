PREVISIÓN TIEMPO

Aviso naranja por vientos desde el mediodía, con rachas de 120 km/h mañana sábado

Por fenómenos costeros también está activo el nivel naranja a partir de las 10 horas y hasta las 22 horas del sábado en el litoral norte de Castellón por viento del noroeste de 50 a 70 km/h (fuerza 7 a 8) con olas de 2 a 3 metros.

ondacero.es

València |

Contenedor en Elche tumbado por el viento.
Contenedor en Elche tumbado por el viento. | Onda Cero Elche

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha elevado a naranja los avisos por vientos a partir del mediodía de este viernes en Alicante y Valencia, y desde las 17 horas también en Castellón, con rachas de 120 km/h durante la jornada de mañana sábado.

Se esperan rachas de 90 km/h en el litoral norte e interior de Alicante desde el mediodía por viento del noroeste, y también rachas de 90 km/h en el interior sur de Valencia por viento del oeste. A partir de las 17 horas se establece el aviso naranja también para el interior norte de Castellón por rachas de componente oeste de 100 km/h durante la jornada de este viernes, y de 120 km/h para el sábado por rachas de viento del noroeste.

La Aemet ha establecido el aviso amarillo por rachas de 80 km/h en el litoral norte e interior de Alicante y el interior sur de Valencia entre las 10 y las 12 horas de este viernes, y para el litoral sur de Alicante y el interior norte y litoral de Valencia desde las 10 horas y durante mañana. En el extremo norte de Valencia pueden superarse los 90 km/h.

Desde las 10 y hasta las 17 horas en Castellón se establece el aviso amarillo por rachas de 80 km/h. En el litoral sur de Alicante hay nivel amarillo durante toda la jornada por fenómenos costeros y en Valencia entre las 14 y las 22 horas de hoy por viento con intervalos de 50 a 60 km/h.

Junto al viento para el sábado se espera que las temperaturas sigan bajando y el domingo, los termómetros se mantendrán sin cambios, salvo un ascenso de las máximas en Castellón.

