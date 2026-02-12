Rachas de hasta 150 km hora obligan a los bomberos a actuar en 24 avisos

El episodio de fuertes vientos registrado en las últimas horas ha afectado principalmente a la comarca de la Plana Baixa, donde los servicios de emergencias han tenido que intervenir en numerosas incidencias. Hasta las 10.00 horas de hoy se han contabilizado un total de 24 actuaciones directamente relacionadas con el viento: diez por retirada de árboles caídos en la vía pública y catorce por saneamiento y retirada de elementos, especialmente techados y planchas desprendidas de estructuras de viviendas.

Por municipios, Nules ha sido la localidad más afectada con seis servicios, seguida de La Vall d’Uixó con cuatro. También se han registrado actuaciones en Vila-real, Moncofa, Borriana, Benicarló, Xodos, Pina de Montalgraó, Ayodar, El Toro, Tírig, Benafer y Figueroles.

El viento sigue siendo el protagonista de la jornada, con aviso amarillo y rachas que han alcanzado los 150 kilómetros por hora en Xodos, 134 en Xert y 123 en Lucena. El aviso amarillo se mantiene hoy en todo el interior de la provincia hasta las cinco de la tarde.

A pesar del viento y el aviso de temporal de mar, el Puerto de Castellón se mantiene a esta horas abierto al tráfico y las operativas discurren con total normalidad.

En el Grao de Castelló, un árbol ha caído en el Pinar sobre la reja y ya están trabajando en la retirada, además de reubicar los contenedores desplazados por el viento.

Según el catedrático de Climatología José Quereda, el viento nos acompañará hasta el domingo por la tarde, siendo el sábado la jornada en la que se esperan rachas más virulentas. Además, las temperaturas han bajado hoy respecto a ayer, con mínimas de 7 grados en Morella y máximas que alcanzarán los 22 en Castelló capital.

Desde Emergencias recomiendan extremar la precaución y mantener cerrados toldos y elementos susceptibles de desprenderse.