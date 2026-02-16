Organizaciones agrarias cifran en hasta 30 millones las pérdidas por los temporales de viento

La Unió Llauradora estima que los 25 días seguidos de temporales con viento, algunos de ellos con especial fuerza, han provocado en el campo de la Comunitat Valenciana en una primera valoración unas pérdidas superiores a los 26 millones de euros como consecuencia de daños directos en las cosechas.

Por su parte, según las estimaciones de la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA), las pérdidas superan los 30 millones en el sector agrario de Valencia y Castellón, sobre todo por la caída de frutos al suelo, daños por 'rameado' y desperfectos en infraestructuras agrarias. Ambas organizaciones instan a Agroseguro a agilizar las peritaciones.

A los 26 millones que calcula La Unió habría que sumar las pérdidas indirectas o las de las ocasionadas en las infraestructuras agrarias, sobre todo en invernaderos deshechos por la virulencia de los vientos, que serán "bastante importantes", según ha informado esta organización agraria en un comunicado.

Los principales daños se centran en el cultivo de los cítricos pendientes de recolección que han sufrido tanto la caída directa del fruto a tierra como el rameado, es decir, las marcas en la piel producidas por el golpeo de las ramas e, incluso en algunos casos, la defoliación de hojas.

En los últimos días se están recibiendo "bastantes partes" de siniestro de seguros para comunicar daños directamente en la cosecha y por rameado, sobre todo de variedades más sensibles al viento como las mandarinas Ortanique y Nadorcott y las variedades de naranjas Valencia Late y Lane Late.

El rameado no afecta a la calidad interna del fruto, pero afecta a la comercialización en fresco. La consecuencia inmediata es un aumento del destrío en almacén con partidas que, por criterios estéticos, deben destinarse a industria.

El secretario general de La Unió, Carles Peris, ha considerado que "en un momento en que los precios para fresco se mantienen altos en esta segunda parte de campaña, la derivación a industria supone una merma significativa y se traduce en pérdidas directas para el agricultor".

La cosecha de aguacate, de la principal variedad cultivada en la Comunitat Valenciana como es la Lamb Hass y que empezaba su recolección en apenas unos días, también se ve "muy afectada" por la sucesión de temporales.

Otro cultivo dañado son las hortalizas, fundamentalmente las alcachofas, coliflores, lechuga y endivias, además de destrozos en los invernaderos, como también las telas que cubren la cosecha de kiwi. Los temporales han provocado así mismo un retraso en la recolección de chufa y en la siembra de algunas hortalizas.

El viento de poniente impide asimismo que los frutales acumulen las necesarias horas frío y provoque una floración avanzada que puede repercutir en la próxima campaña y más ante una previsible bajada de las temperaturas. También se observan daños en estructuras agrícolas (vallas e invernaderos) e infraestructuras hidráulicas donde el fuerte viento incluso ha arrancado placas solares en algunas comunidades de regantes, provocando un grave perjuicio a la capacidad de generación energética del pozo.

También ha habido algunos caminos cortados por la caída de árboles que han bloqueado algunos caminos rurales. La Unió ha subrayado que estas adversidades meteorológicas están cubiertas por el actual sistema de seguros agrarios y solicitará a Agroseguro que "agilice" las peritaciones de las parcelas afectadas "lo máximo posible" para que los agricultores cobren las indemnizaciones.

La organización también solicitará para las personas afectadas la concesión de ayudas directas por parte de la Generalitat y pedirá la condonación del IBI de las parcelas cultivadas y construcciones presentes en ellas, la bonificación al 50 por ciento de las cuotas de la Seguridad Social y el aplazamiento del otro 50% por 12 meses para autónomos agrarios, así como reducir el índice de rendimiento neto en el IRPF. Otras de las medidas que va a reclamar La Unió son el establecimiento de líneas de crédito preferenciales.

En la misma línea, de acuerdo con AVA-Asaja, las producciones más afectadas son los cítricos y, en menor medida, el aguacate. En muchos huertos de mandarinas (variedades híbridas como Nadorcott, Tango, Orri y Spring Sunshine) y naranjas (Navels tardías, Sanguinelli y Valencia) hay afecciones superiores al 50 por ciento por la caída de frutos al suelo y por daños de 'rameado'.

En el caso del aguacate, los daños se centran en la variedad Lamb Hass, puesto que la variedad más temprana Hass ya está prácticamente recolectada en la Comunitat Valenciana debido a la elevada demanda de esta fruta subtropical en los mercados, alentada por el parón en la recogida y comercialización en Andalucía y Marruecos por los últimos temporales de lluvias. La merma de producción a causa de las adversidades climáticas contribuye a aumentar los precios en origen del aguacate, que en algunos casos ya se sitúan por encima de los 2,5 euro/kg.

AVA-Asaja igualmente detecta daños "de consideración" debido al viento en la rotura de ramas y troncos, la caída de árboles (sobre todo plantones jóvenes), arranque de injertos, desperfectos en invernaderos y siniestros en otras explotaciones e infraestructuras agrarias. Asimismo, genera preocupación el viento seco de poniente por los efectos que puede tener en las hortalizas de temporada y en la futura floración de los cultivos leñosos, ya que, en caso de adelantar la brotación, si volviera el frío más adelante podrían haber daños por heladas en los brotes tiernos.

Dada la gravedad de los daños, AVA-Asaja urge a Agroseguro a que agilice las peritaciones a fin de que los productores afectados reciban rápidamente las oportunas indemnizaciones. Además, la organización agraria solicita a las administraciones que pongan en marcha ayudas directas y medidas fiscales para los damnificados, así como mejoras en el seguro agrario con el objeto de incluir el viento y todos los riesgos climáticos en pólizas más económicas.

Por último, ante el "temor" de que los ladrones roben naranjas que hayan caído al suelo para venderlas en el mercado negro, sobre todo 'peladoras' de zumo y fruterías de barrio, AVA-Asaja insta a las administraciones a "reforzar" la vigilancia a las puertas de los centros de recepción de esta mercancía y reclamar toda la documentación que aclare la trazabilidad de la fruta.