Yolanda Díaz responde a la demanda de Julio Iglesias: "Ya no nos callamos"

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, reaccionado a la noticia de la denuncia de Julio Iglesias. Ni paso atrás ni rectificación.

La de Sumar responde al cantante que seguirá defendiendo a las mujeres trabajadoras, después de que éste le haya demandado por los comentarios que hizo sobre él tras ser denunciado por presuntos abusos.

"Defiendo a las mujeres trabajadoras ante cualquiera que vulnere su integridad y sus derechos y no voy a dejar de hacerlo. Con denuncias o sin denuncias, las mujeres ya no nos callamos", ha escrito la vicepresidenta este martes en su cuenta de la red social Bluesky.

Así ha respondido a Iglesias, que ha presentado una demanda contra ella por los comentarios de carácter "injurioso y calumnioso" que realizó en una red social y en un programa de televisión en relación con la denuncia interpuesta contra él por presuntos delitos de abusos sexuales y que fue archivada por la Fiscalía.

En su escrito al Tribunal de Instancia (Sección Civil) de Madrid, el cantante solicita a través de su abogado la celebración de un acto de conciliación en el que la vicepresidenta reconozca el daño producido, rectifique sus manifestaciones (en los mismos medios y en la misma franja horaria) y lo indemnice.

Qué dijo Yolanda Díaz

Díaz, en concreto, compartió el pasado 13 de enero una noticia con el titular 'Extrabajadoras de las mansiones de Julio Iglesias acusan al cantante de agresiones sexuales'. "Escalofriantes testimonios (...) Abusos sexuales y una situación de esclavitud con una estructura de poder basada en la agresión permanente", añadió.

La representación del cantante ha añadido que la vicepresidenta fue entrevistada al día siguiente en un programa de televisión en el que se debatía sobre la denuncia que varias extrabajadoras de Iglesias presentaron en su contra, y que no fue admitida al considerar la Fiscalía que no era competente para investigarla.