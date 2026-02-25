Pablo Pombo, sobre Yolanda Díaz: "Su mayor triunfo se debe a que un diputado del PP votó mal"

Yolanda Díaz ha anunciado que no va a ser la candidata de Sumar para las próximas elecciones generales. A través de una publicación en bluesky, la actual segunda vicepresidenta y ministra de Trabajo ha señalado que es una "decisión muy meditada" tras una etapa política "dura, especialmente para las mujeres". Con este anuncio termina la incertidumbre sobre su futuro político tras su ausencia al acto de refundación de Sumar.

El periodista Pablo Pombo ha hecho un repaso en Por fin de lo que ha conseguido la ministra durante estos años en el gobierno, diferenciando entre "su labor orgánica y su labor al frente del Gobierno". Así las cosas, ha señalado que su mayor triunfo, la reforma laboral, "no se debe al fruto del diálogo, sino al puro azar, al hecho de que un diputado del PP votó mal".

Si bien, a juicio de Pombo, sí que hay algo por lo que la ministra de Trabajo va a pasar a la historia. Se trata de las medidas que tomó durante la pandemia de la covid-19, que permitieron a los trabajadores sentirse "protegidos". "En momentos históricos, esto será recordado como su gran contribución", ha asegurado.

Ninguna ministra ni vicepresidenta ha salido por la puerta grande de la política española

El periodista también ha recordado que, a nivel orgánico, Díaz ha conseguido un triunfo "de gran éxito" y que a día de hoy todavía perdura. Se trata del hecho de conseguir unir a "mucha gente diferente" cuando empezó la legislatura. "Si Pedro Sánchez sigue gobernando es gracias a ese éxito", ha apuntado.

Pombo también ha resaltado el hecho de que ninguna ministra ni vicepresidenta haya salido por la puerta grande, como si hubiera una "especie de maldición" en la política española. Además, cabe destacar que Yolanda Díaz ha acabado "con un gran fracaso", en palabras del periodista, porque "nunca se ha visto un pinchazo a la ilusión tan rápido como el de Sumar".

Acabará pasando lo que quiere Izquierda Unida

Sobre el futuro de Sumar, Pombo ha augurado que acabará pasando "lo que quiere Izquierda Unida", no en el sentido de que el candidato sea de ese partido, sino que mantendrán "el control político". Ha explicado que el comunismo, aunque cayó en 1989, han tratado de reciclarlo y el control político sigue estando en manos de los mismos, "en los 'boomers' del Partido Comunista, lo que tienen una cultura orgánica, de partido leninista".