El Congreso aprueba definitivamente la subida de las pensiones: así queda tu pensión en 2026

Los pensionistas tienen marcado en su calendario este jueves 26 de febrero, día en el que por fin verán aprobada la subida de las pensiones, la que corresponde por la revalorización que aprobó el Gobierno en la recta final de 2025 y que sí se notó en las nóminas de enero.

El 'no' de hace un mes en la Cámara Baja generó incertidumbre, aunque finalmente el Gobierno dio su brazo a torcer y separó la revalorización de las pensiones del decreto conjunto de otras medidas como la moratoria antidesahucios, el principal motivo de rechazo por parte de las otras formaciones políticas.

Así quedan las pensiones en 2026 tras la aprobación del decreto

Una vez aprobado el decreto, el BOE recogerá de una vez la revalorización del 2,7% con carácter general de las prestaciones para este año, como resultado de la inflación media de diciembre de 2024 a noviembre de 2025.

Las pensiones contributivas aumentan una media de 570 euros anuales y, en el conjunto del sistema, unos 500 euros. Por otro lado, las pensiones no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital se incrementan en un 11,4%.

Así, las pensiones mínimas se revalorizan un 7,07%, siendo un aumento que llega al 11,4% en los casos de cónyuge a cargo y de viudedad con cargas familiares.

La pensión máxima del sistema queda fijada en 3.359,60 euros mensuales o, lo que es lo mismo, 47.034,40 euros anuales, y la base máxima de cotización en 5.101,2 euros mensuales, un 3,9% más que en el pasado ejercicio.

Cuantía exacta de las pensiones este año

El incremento supone a efectos prácticos 50 euros al mes de media para cada pensionista. No obstante, todo depende del tipo de prestación: así, la pensión media del sistema pasa a ser de 1.552,30 euros mensuales.

Estas son las cuantías de las prestaciones, dependiendo de si son contributivas o no contributivas.

Pensiones contributivas

Menos de 65 años con cónyuge a cargo: 1.255 euros/mes (17.592,40 euros/año).

1.255 euros/mes (17.592,40 euros/año). Menos de 65 años sin cónyuge: 875,78 euros/mes (12.261,70 euros/año).

875,78 euros/mes (12.261,70 euros/año). Menos de 65 años con cónyuge no a cargo : 827,86 euros/mes (11.590,72 euros/año).

: 827,86 euros/mes (11.590,72 euros/año). 65 años o más con cónyuge a cargo: 1.255 euros/mes (17.592,40 euros/año).

1.255 euros/mes (17.592,40 euros/año). 65 años o más sin cónyuge : 936,20 euros/mes (13.106,8 euros/año).

: 936,20 euros/mes (13.106,8 euros/año). 65 años con cónyuge no a cargo : 888,7 euros/mes (12.441,5 euros/año).

: 888,7 euros/mes (12.441,5 euros/año). 65 años o más procedente de gran invalidez con cónyuge a cargo: 1.884,11 euros/mes (26.377,51 euros/año).

1.884,11 euros/mes (26.377,51 euros/año). 65 años o más procedente de gran invalidez sin cónyuge: 1.404,34 euros/mes (19.659,35 euros/año).

1.404,34 euros/mes (19.659,35 euros/año). 65 años o más procedente de gran invalidez con cónyuge no a cargo : 1.333,01 euros/mes (18.662,30 euros/año).

: 1.333,01 euros/mes (18.662,30 euros/año). 65 años o más con incapacidad absoluta y cónyuge a su cargo : 1.256,15 euros/mes (17.586,05 euros/año).

: 1.256,15 euros/mes (17.586,05 euros/año). 65 años o más con incapacidad absoluta y sin cónyuge : 936,22 euros/mes (13.107,38 euros/año).

: 936,22 euros/mes (13.107,38 euros/año). 65 años o más con incapacidad absoluta y con cónyuge no a cargo: 888,68 euros/mes (12.441,63 euros/año).

888,68 euros/mes (12.441,63 euros/año). Viudedad con cargas familiares : 1.256,15 euros/mes (17.586,05 euros/año).

: 1.256,15 euros/mes (17.586,05 euros/año). Viudedad para mayores de 65 años o con discapacidad igual o superior al 65% : 936,21 euros/mes (13.106,96 euros/año).

: 936,21 euros/mes (13.106,96 euros/año). Viudedad para personas de entre 60 y 64 años : 875,78 euros/mes (12.261,70 euros /año).

: 875,78 euros/mes (12.261,70 euros /año). Viudedad para menores de 60 años sin cargas familiares: 709,32 euros/mes (9.930,70 euros/año).

709,32 euros/mes (9.930,70 euros/año). Orfandad si es un único beneficiario : 849,92 euros/mes (11.898,90 euros/año).

: 849,92 euros/mes (11.898,90 euros/año). Orfandad si son varios beneficiarios : 1.433,11 euros/mes (20.058,00 euros/año).

: 1.433,11 euros/mes (20.058,00 euros/año). Pensión mínima en favor de familiares por beneficiario : 286,41 euros/mes (4.009,70 euros/año).

: 286,41 euros/mes (4.009,70 euros/año). Pensión mínima en favor de familiares si solo hay un beneficiario y tiene 65 años : 691,68 euros/mes (9.683,40 euros/año).

: 691,68 euros/mes (9.683,40 euros/año). Pensión mínima en favor de familiares si el único beneficiario tiene menos de 65 años: 651,83 euros/mes (9.125,90 euros/año).

Pensiones no contributivas

Son las que más van a subir en 2026, un 11,4% con respecto a este año. A este grupo pertenecen las de invalidez y de jubilación.