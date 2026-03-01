"Miedo" y "calma tensa", el testimonio de dos españoles en Dubái tras el lanzamiento de misiles iraníes

Tras el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel a Irán, centenares de españoles se encuentran atrapados en los países cercanos, después de que Irán, como represalia, bombardeara con misiles y drones Israel y seis bases estadounidenses en Catar, Emiratos Árabes Unidos, Baréin y Kuwait.

Las represalias iraníes han provocado que en Dubái, varios complejos turísticos hayan sido afectados, el aeropuerto ha sido bombardeado y una persona ha muerto. Ana Pérez, ingeniera aeronáutica de Marbella que trabaja en el aeropuerto, ha contado en exclusiva a Onda Cero Noticias fin de semana que se encuentra "impresionada" tras el ataque al lugar donde va cada día a trabajar. "Impacta, porque oyes el bombazo y sabes que han interceptado un misil. Los ves", ha descrito. Aun así, la situación es de calma extraña", ha señalado, porque "todo está abierto, me han traído comida del supermercado".

Pasamos un poco de miedo

También ha contado su testimonio en Radioestadio el jugador de pádel Javier Garrido. Tenía previsto volar ayer para participar en el torneo de Gijón, pero no pudo. "Estamos viendo a ver qué pasa", ha explicado, al tiempo que ha indicado que no se ha puesto en contacto con la Embajada porque se ha informado a través de la información que han difundido por redes sociales.

En el momento de los bombardeos estaba en casa con su novia y empezaron a escuchar "no sé si bombas, explosiones, misiles... No teníamos ni idea de lo que pasaba. Pasamos un poco de miedo", ha confesado. Salieron a la terraza y vieron cuatro columnas de humo y unas horas después les llegó un mensaje de aviso a los móviles "que me paró el corazón".

"Calma tensa" y "aparente normalidad" en Dubái

En ese mensaje les avisaban de que los ruidos eran procedentes de que estaban interceptando misiles. Por eso tomaron la decisión de bajar al parking del edificio, aunque después subieron a casa porque todo parecía más tranquilo. Ahora mismo, la situación es de relativa normalidad. "Me llama la atención que la gente está tranquila, los niños en los partes, hay repartidores...".

Esa misma sensación de "calma tensa" es la que ha relatado Blanca, también en Radioestadio. Es profesora y lleva nueve años viviendo allí. Al igual que Javier, ha recordado el momento del mensaje de alerta y cómo les decían que se alejaran de los cristales. "¿Qué hago, me meto en el baño?", ha comentado entre risas, ya que los edificios allí son 'full glass' (todo cristal). "No tengo un lugar donde dormir que no esté rodeado de cristal", ha subrayado.

A pesar de todo, ha reconocido sentirse una "privilegiada", porque otras personas han llegado a preguntar por refugios, ya que proceden de países en guerra. "Dubái es una ciudad que no está preparada para esto porque nunca ha llegado a este punto", ha explicado. Las clases están suspendidas hasta el miércoles y, aunque hay gente en las calles, "yo creo que la normalidad es más aparente que real".

Trinidad y Gregorio estaban en la playa cuando escucharon las explosiones

Trinidad y Gregorio son dos profesores de Marbella que están de vacaciones en Doha. En el momento de los ataques estaban en una playa. Empezaron a recibir mensajes ES-Alert en árabe y gracias a sistemas de traducción entendieron lo que decían: "Nos recomendaban dejar los espacios abiertos y refugiarnos en espacios cerrados", por eso se fueron al hotel, donde les pidieron mantener "la calma".

Por el momento no saben cuándo van a poder regresar, pero "la situación en este momento está tranquila. De vez en cuando se vuelven a escuchar sirenas y algunas que otras detonaciones, pero el ambiente dentro del hotel parece normal", ha relatado.

30 turistas atrapados en Doha

En Doha (Qatar) hay en estos momentos 30 turistas españoles atrapados. Grego y Juan forman parte de esta expedición que debería haber cogido un vuelo de vuelta a España, pero que fue cancelado tras los ataques. "Teníamos el vuelo a las 14:45 horas, y a eso de las 13:30 horas aproximadamente empezaron a salir todos los operadores a decir que se cancelaban todos los vuelos", ha contado Grego a EFE.

Como no sabían "muy bien qué hacer", se quedaron una hora en el aeropuerto "por si salían vuelos", pero les dijeron "que no, que eso era imposible". Durante las horas posteriores empezaron a encontrarse con otros españoles en su misma situación. Han descrito la situación de "tremendo caos", porque para salir del aeropuerto tuvieron que esperar tres horas de cola. "Estuvimos atascados con miles de personas; después nos reubicaron en autobuses", ha relatado.

Además, dijeron al personal del aeropuerto que todos eran parte de la misma familia para poder ir juntos en el mismo autobús. Gracias a ello, están "más tranquilos", aunque han pasado la noche "muy nerviosos" porque de vez en cuando oían explosiones. De momento, ha asegurado que no tienen "ni idea" de cuándo van a poder salir.

Los equipos júnior de Real Madrid y Velncia basket están en Abu Dhabi

En Abu Dhabi (capital de Emiratos Árabes Unidos) se encuentran los equipos júnior de baloncesto de Real Madrid y Valencia, que habían viajado hasta allí para participar en el torneo Next Generation. Según han informado fuentes de la competición a EFE, ambos equipos están bien y recluidos en el mismo hotel, a la espera de que se reabra el espacio aéreo.

La Euroliga, organizadora del evento, ha comunicado en sus redes sociales la cancelación definitiva de la competición. "Es la medida más responsable en este momento", han señalado en el mensaje difundido a través de X, al tiempo que explican que la decisión se ha tomado "para garantizar la seguridad de todos los participantes".