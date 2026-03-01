"Irán puede hacer mucho daño": el riesgo de bloquear el Estrecho de Ormuz, por donde circula el 20% del consumo mundial de petróleo

A primera hora de este sábado, EEUU e Israel lanzaron una ofensiva a gran escala contra Irán. La llamada 'Operación Furia Épica' y 'Rugido del León' que fue anunciada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, respectivamente. Esta madrugada, Irán ha confirmado la muerte del ayatolá Ali Jameneí y ha prometido "venganza" contra los atacantes.

Ataque dirigido contra el liderazgo

Las consecuencias de este ataque se verán con el tiempo, pero lo que está claro, según explican Blas Moreno y David Gómez en Julia en la onda, es que el objetivo tanto de EEUU como de Israel es provocar un cambio de régimen descabezando a la cúpula actual. No sólo ha muerto el líder supremo, sino también el ministro de Defensa, el principal asesor de confianza de Jameneí, y el comandante de la Guardia Revolucionaria, el brazo militar del Régimen Islamista.

El propio Trump lo avisó durante su mensaje justificando el ataque: "Finalmente, al gran y orgulloso pueblo de Irán, os digo esta noche que la hora de vuestra libertad está en la mano. Permaneced resguardados. No salgáis de vuestras casas. Es muy peligroso afuera. Caerán bombas por todas partes. Cuando hayamos terminado, tomad el control de vuestro Gobierno. Será vuestro. Esta será probablemente vuestra única oportunidad en generaciones".

Aquí Trump claramente está hablando de cambio de régimen. Aunque durante su discurso también mencionó el programa nuclear iraní, hay que recordar que este ya fue atacado hace unos meses provocándole un gran daño -aunque no terminando con él del todo-.

"De fondo hay un intento de cambiar el régimen de Irán para siempre. Trump tiene mucho interés en cuidar su legado histórico, la imagen que va a dejar cuando deje el poder. Por eso, una de las cosas de las que quería asegurarse era el cambio de régimen en Venezuela -que ya consiguió- y ahora el cambio en la República Islámica", explican.

El movimiento Maga y la influencia de Israel sobre Trump

Llama la atención, sin embargo, que Trump utilizara el término "guerra" para referirse a este ataque contra Irán. Durante años, el presidente estadounidense había criticado los conflictos militares de EEUU en Oriente Próximo. De hecho, en 2011 cargó contra Barack Obama por su posición sobre Irán: "Nuestro presidente iniciará una guerra con Irán porque no tiene absolutamente ninguna capacidad de negociación. Es débil e ineficaz. Así que la única manera en la que cree que va a ser reelegido ―y tan seguro como que tú estás sentado ahí― es iniciar una guerra con Irán".

¿A qué se debe este cambio de postura? Explican que Trump es un líder "volátil" que va cambiando en función de sus intereses y, aunque siempre ha mostrado su odio hacia la República Islámica -criticó la gestión de la crisis de los rehenes-, quiere pasar a la historia como el líder que vengó esa afrenta contra su país.

Otro elemento es el acuerdo nuclear que impulsó Obama en 2015 y que terminó funcionando, pero para Trump era prioritario revertir ese legado de Obama y por eso se salió del acuerdo cuando asumió la presidencia en su primer mandato.

Y por último, lo que ya destacó el corresponsal de Onda Cero en EEUU, Agustín Alcalá, este sábado: "La influencia que han ejercido Israel y Netanyahu para convencer a Trump de que era el momento adecuado para atacar la República Islámica, el sueño de Netanyahu desde que empezó su carrera política".

Los riesgos de los ataques

Hay que recordar que Irán no es Venezuela. Irán es un país "mucho más armado y más capaz de responder militarmente". Aunque está debilitado por las guerras con Israel y EEUU de años atrás, sigue teniendo capacidad de hacer mucho daño.

Es un país muy poblado, con una gran capacidad armamentística y, sobre todo económica. ¿El principal riesgo? Según explican, que decida bloquear el Estrecho de Ormuz, el canal por el que circula el 20% del consumo mundial de petróleo: "El riesgo para la economía global también es importante".