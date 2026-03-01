Irán confirma la muerte del ayatolá Ali Jameneí y promete venganza contra EEUU e Israel

Irán confirmó este domingo la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jameneí, y prometió venganza con un castigo "duro y decisivo" a través de la mayor operación militar de su historia contra objetivos de EEUU e Israel, que anunció a su vez más ataques contra el país persa.

"Hemos perdido a nuestro gran líder y lo lloramos (....) Su martirio en las manos de los más terribles terroristas y exterminadores de la humanidad es un símbolo de su virtud", dijo la Guardia Revolucionaria iraní en un comunicado.

El cuerpo militar de élite dijo después de confirmar la muerte del clérigo de 86 años en los ataques de Israel y EEUU del sábado que la nación iraní se vengará y que "no dejará en paz a sus asesinos hasta que se enfrenten a un castigo duro, decisivo y lamentable".

Cómo cayó el líder supremo: una pista de la CIA pudo ser la clave

La CIA siguió durante meses la pista del ayatolá al que Israel pudo matar gracias a la información de esa agencia estadounidense sobre el lugar y la hora de una reunión del líder supremo iraní con otros altos cargos, informa este domingo el diario The New York Times.

Estados Unidos e Israel planearon originalmente atacar Teherán por la noche, pero retrasaron la operación en parte porque la CIA se enteró de que iba a haber una reunión la mañana del sábado en el complejo de edificios donde reside Jameneí, indica el diario, que cita a varias fuentes familiarizadas con la operación.

La agencia de inteligencia estadounidense pudo saber que el propio Jameneí iba a estar presente en el complejo durante esa reunión, junto a muchos altos cargos, lo que permitió eliminar a muchos de ellos en un solo ataque.

Mueren el ministro de Defensa y el comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria

Un presentador de la televisión estatal informó del fallecimiento y dijo que el país entraría en un periodo de 40 días de luto.

Irán también confirmó este domingo la muerte del comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria, el general Mohamad Pakpur, y el secretario del Consejo de Defensa, Ali Shamjani, según informó la televisión estatal Press TV, que no ofreció más detalles de la muerte de los dos altos cargos.

Ali Shamjani, asesor de Jameneí, es considerado el arquitecto de la estrategia de defensa iraní, que impulsó desde su puesto como secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán (2013-2023).

Asimismo, la hija, el yerno y el nieto del líder supremo de Irán murieron en los ataques, informó este domingo la agencia de noticias Fars, afín a la Guardia Revolucionaria.

¿Quién asume el liderazgo tras la muerte de Jameneí?

El presidente de EEUU, Donald Trump, había anunciado horas antes la muerte Jameneí, quien ha ejercido como líder supremo de Irán desde 1989, y llamó al pueblo iraní a "recuperar" su país.

Tras los anuncios de los fallecimientos, un consejo formado por el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, el jefe del Poder Judicial iraní, Golamhosein Mohseni Eyei, y un jurista del Consejo de los Guardianes asumirán el liderazgo de la nación.

Estas tres personas se harán cargo del "periodo de transición" tras la muerte de Jameneí, informó este domingo la agencia estatal IRNA.