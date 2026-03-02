Israel carga contra Sánchez por la negativa a que EEUU use las bases: "Hamás, los hutíes y ahora Irán le agradece"

La decisión del Gobierno español de impedir que Estados Unidos utilice las bases de Rota y Morón para la ofensiva contra Irán ha provocado duras críticas desde el país norteamericano, y poco después han llegado también desde Israel. El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, ha arremetido contra Pedro Sánchez y ha recordado varios posicionamientos del Ejecutivo.

En un mensaje difundido en la red social X, Saar se ha preguntado si el presidente del Gobierno español está realmente en el "lado correcto de la historia" tras conocerse que Washington no empleará las instalaciones militares en territorio español para sus ataques.

El jefe de la diplomacia israelí ha citado un mensaje de la embajada iraní en España en el que Teherán afirma que "reconoce plenamente y respeta" la postura de Madrid por considerar que se ajusta al derecho internacional.

"Primero Hamás le agradece a Sánchez. Después los hutíes le agradecieron a Sánchez. Ahora Irán le agradece. ¿Eso es estar en el 'lado correcto' de la historia?", ha escrito Saar.

La posición del Gobierno

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha negado "taxativamente" que Estados Unidos esté utilizando las bases conjuntas de Rota (Cádiz) y Morón de la Frontera (Sevilla) en el marco de la operación contra Irán.

"No vamos a prestar nuestras bases para nada que no esté en el Tratado ni tenga encaje en la Carta de la ONU", afirmó Albares en una entrevista, subrayando que cualquier uso que exceda el Convenio de Cooperación para la Defensa requiere autorización expresa de España.

El Ejecutivo sostiene que la ofensiva estadounidense no cuenta con el amparo de una resolución internacional y defiende una postura basada en la desescalada, el respeto al derecho internacional y la búsqueda de soluciones diplomáticas.

Las declaraciones del ministro israelí se suman a las críticas lanzadas desde Estados Unidos tras la negativa española, en plena escalada bélica en Oriente Medio.