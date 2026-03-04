José Carlos Díez advierte de las posibles consecuencias de la ruptura con EEUU: "Podemos tener un cisco del nivel de 2012"

La amenaza de Donald Trump a España de cortar todo tipo de relaciones comerciales con nuestro país ha sentado como un jarro de agua fría a los sectores económicos españoles. Y es que para algunos expertos económicos, como José Carlos Díez, estamos ante "el momento más grave de las relaciones con Estados Unidos desde que murió Franco".

Así lo ha comentado en La Brújula de la Economía, donde ha reconocido que aunque Trump es un hombre "complicado", a España le conviene llevarse bien con él.

"Hay dos sitios en el mundo para hacer negocios: el sitio que lidera Estados Unidos y el que lideran China y Rusia. El bueno para hacer negocios es el que lidera Estados Unidos (…) Si queremos que nuestras empresas sigan vendiendo en el mundo que lidera Estados Unidos y tengamos el nivel de empleo y salarios que tenemos ahora en España, que es muy alto, tienes que llevarte bien con Estados Unidos", ha explicado.

Díez apuesta por mantener una buena relación con el gobierno norteamericano como han hecho otros gobiernos de izquierdas como México o Brasil, a los que tampoco les gusta Trump, "pero tragas".

Sobre la actitud de Sánchez, Díez destaca que en una diplomacia internacional de nivel "no puedes forzar la situación de que el presidente de Estados Unidos diga que se la bufa lo que digas de las bases y que las va a usar cuando les da la gana", sentencia.

El experto advierte, además, de que si esta ruptura sigue adelante y Estados Unidos corta a España el suministro de gas (es el principal proveedor), en pocos meses podemos estar ante "una crisis energética diferencial".

"Si el corte de gas es permanente, y lo puede hacer con dos llamadas de teléfono, España no tiene capacidad física de sustituir a un suministrador de gas del 40% (…) Si eso pasa nos va a pegar una crisis energética diferencial del resto de países y eso se va a contagiar a la prima de riesgo y vamos a tener un cisco del nivel de 2012", ha sentenciado.

El cálculo electoral de Sánchez

Díez también señala que en esta postura anti Trump de Sánchez existe un cálculo electoral que podría llevar a un adelanto electoral ante la "situación crítica" que atraviesa el presidente en las encuestas.

"Sánchez va a utilizar esto para intentar meter al PP en una trampa tipo Irak y convocar elecciones con las andaluzas (…) Es la última bala de plata para seguir en Moncloa", explica.

El desprecio de Trump

El experto también explica que Pedro Sánchez "ha conseguido el desprecio más absoluto de Trump" debido a su actitud en los encuentros internacionales.

"Le desprecia porque Sánchez es el presidente más pelota y el que más intenta tirarse fotos en todas las cumbres internacionales. Trump se lo ha prohibido a su equipo, no quiere una foto con él", asegura.