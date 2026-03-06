Episodio 9 | 06/03/2026 La mirada económica 3x09: Efectos económicos de la guerra de Irán

El Golfo Pérsico no solo produce petróleo y gas, también inestabilidad política y económica. Las bolsas danzan según la música de las explosiones de los misiles y drones que se intercambian EEUU, Israel e Irán. Por el Estrecho de Ormuz pasa el 20% del petróleo que consume el planeta, el 20% del gas y el 10% de los derivados del crudo. Teherán lo cierra y ataca a quien lo cruce. A Europa le preocupa sobre todo el gas, fundamental para la energía eléctrica y la industria. A pesar de la subida, los precios están muy lejos de los alcanzados en el 2022 con la invasión de Ucrania, cuando rozaron los 350 euros el megavatio.

Ha preocupación también en Pekín. China contaba con tres grandes proveedores de energía: Rusia, Irán y Venezuela. Estos dos últimos están bajo presión estadounidense. En cuanto a España, Pedro Sánchez se desmarca del resto de los aliados. El Gobierno de Sánchez prohíbe a EEUU utilizar las bases conjuntas de Morón y Rota. Según FT Sánchez es la némesis de Trump. El presidente estadounidense amenaza con cortar relaciones comerciales. Hay tensión entre las empresas pues casi la mitad del gas que consume España proviene de los yacimientos estadounidenses. Hablamos de esta cuestión con Guillermo Santos, socio de iCapital y con Ignacio de la Torre, economista jefe de Arcano.