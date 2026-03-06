Ha preocupación también en Pekín. China contaba con tres grandes proveedores de energía: Rusia, Irán y Venezuela. Estos dos últimos están bajo presión estadounidense. En cuanto a España, Pedro Sánchez se desmarca del resto de los aliados. El Gobierno de Sánchez prohíbe a EEUU utilizar las bases conjuntas de Morón y Rota. Según FT Sánchez es la némesis de Trump. El presidente estadounidense amenaza con cortar relaciones comerciales. Hay tensión entre las empresas pues casi la mitad del gas que consume España proviene de los yacimientos estadounidenses. Hablamos de esta cuestión con Guillermo Santos, socio de iCapital y con Ignacio de la Torre, economista jefe de Arcano.