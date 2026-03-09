Dimite el secretario general de Nuevas Generaciones del PP y pide el voto para Vox

El hasta ahora secretario general de Nuevas Generaciones del Partido Popular, Carlo Angrisano Girauta, ha anunciado este domingo su dimisión del cargo y su baja como afiliado del PP. En el mismo mensaje, difundido a través de su cuenta en la red social X, ha pedido abiertamente el voto para Vox.

En un vídeo publicado en la plataforma, Angrisano justificó su decisión con duras críticas al PP. "Los partidos no empiezan a perder cuando dejan de ganar elecciones, sino cuando dejan de saber qué están defendiendo", afirmó. A su juicio, el partido "teme más perder votos que defender lo correcto" y "ha dejado de defender los valores por los que la mayoría de sus militantes se afiliaron". "Quiero decirlo sin rodeos: pido el voto para Vox. Es hora de defender nuestras ideas y España sin miedo", concluyó.

Respuesta del PP: "Llevaba tiempo sin ejercer"

Desde el Partido Popular han restado importancia a la dimisión y han asegurado que Angrisano llevaba tiempo sin ejercer de forma efectiva sus responsabilidades dentro de la organización juvenil. Según fuentes del partido consultadas, el dirigente pasaba la mayor parte del tiempo fuera de Europa, principalmente en Ecuador, país de origen de su pareja.

Las mismas fuentes sostienen que, en la práctica, llevaba meses sin participar en la actividad política del partido. "Llevaba tiempo sin trabajar, al menos para el PP. Si a partir de ahora trabaja para Vox, al menos sabrá lo que es cobrar por hacer algo", han señalado con ironía desde la formación que lidera Alberto Núñez Feijóo.

Además, desde el partido apuntan que Angrisano había solicitado integrarse en las listas del PP para el Parlamento Europeo, petición que fue rechazada. Posteriormente pidió un puesto como asesor en la Eurocámara para mantener un vínculo laboral con la política, algo que sí se le concedió, aunque en los últimos meses tampoco habría estado ejerciendo esas funciones con regularidad.

Fuentes populares sostienen incluso que su salida se produce "antes de que le dimitan" y han ironizado sobre su marcha al asegurar que "no se puede decir que sea una fuga de cerebros".

Críticas también desde Nuevas Generaciones

Desde Nuevas Generaciones, organización presidida por la diputada Beatriz Fanjul, han confirmado que Angrisano ha comunicado su dimisión como secretario general y su baja del partido, aunque subrayan que en los últimos años apenas participaba en la actividad de la organización.

"En estos años no ha recorrido España junto a nosotros ni ha participado en las juntas, escuelas o congresos que hemos organizado", señalan fuentes de la organización juvenil, que concluyen que el dirigente "deja hoy una responsabilidad que nunca llegó a ejercer".

Angrisano es además sobrino del exdirigente de Ciudadanos y actual eurodiputado de Vox Juan Carlos Girauta, una relación familiar que también ha sido mencionada desde el entorno del PP al valorar su salida.