Feijóo reprocha a Sánchez que no reconozca ningún error sobre el accidente de Adamuz: "Su Gobierno se sentará en el banquillo también por esto"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha advertido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que su Gobierno "se sentará en el banquillo" por lo sucedido en el accidente de tren de Adamuz en el que fallecieron 46 personas.

En su intervención en el Congreso, después de Sánchez, Feijóo ha dicho que la "negligencia" del presidente del Gobierno fue "continuada" y "tuvo resultado de muerte". "Su gobierno se sentará en el banquillo también por esto", ha dicho el líder del PP, quien ha agregado que ni Sánchez ni el ministro de Transportes, Óscar Puente, deberían seguir sentados en sus escaños.

Feijóo, quien ha pedido varias veces la dimisión de ambos, ha acusado a Sánchez de jugar a la "ruleta rusa" con la seguridad de los viajeros de tren y de faltarle al respeto a las víctimas del accidente de Adamuz en su intervención de hoy, la primera en el Congreso tras la tragedia. El líder popular ha dicho que este era "un accidente evitable, no una catástrofe imprevisible", y que Sánchez debería haber llegado al Congreso "a pedir perdón y asumir las consecuencias".

Sin "respeto" a las víctimas y "desaparecido" tras Adamuz

Sin embargo, ha añadido, el presidente no les ha tenido a las víctimas el "respeto" que merecen al definir lo sucedido en Adamuz como "una anomalía a la que debemos de acostumbrarnos" por tener el país con más kilómetros de vías después de China y decir que el número de accidentes ha disminuido un 11 %. "Hay que estar hecho de otra pasta para hacer este cajón desastre y que no se le revuelvan las tripas", ha agregado Feijóo, quien ha insistido en que el presidente no ha asumido "un solo error" y ha venido al Congreso "a mentir".

Feijóo ha acusado también a Sánchez de haber desaparecido tras la tragedia y que España no puede acostumbrarse a que el presidente "se fugue" y a que eluda "sistemáticamente su responsabilidad política". "Si no tiene responsabilidad por Adamuz, ni por Rodalíes, ni por el apagón, ni por la Dana, ni por nada, ¿para qué demonios está usted aquí? ¿Qué tiene que pasar para que este Gobierno se sienta responsable de algo?", ha preguntado.

El Gobierno, ha agregado el presidente del PP, debería haber promovido el cumplimiento de la Ley de Seguridad Ferroviaria en lugar de dedicarse a "enchufar amigos" en Renfe y Adif o "amañar contratos" o "vigilar las redes sociales".

Las quejas de los maquinistas

Quienes sí han hecho su trabajo, ha agregado Feijóo, son los maquinistas, que publicaron una carta en agosto que seguro "va a ser llamada a declarar", ha dicho, en la que advertían de incidencias, un documento que o fue "metido en un cajón" o ignorado.

Cuando llegue a Moncloa, ha sentenciado el presidente popular, lo primero que hará es una "auditoría real" de las vías férreas de España, así como crear una gran agencia de seguridad de transporte, "verdaderamente independiente", con presupuesto propio y con capacidad sancionadora.

"Hay que sacar las manos inexpertas de sus amigos de la seguridad de los españoles y también lo haremos", ha sentenciado Feijóo.