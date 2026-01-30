Tragedia ferroviaria

La muerte de una mujer hospitalizada eleva a 46 los fallecidos en el accidente de Adamuz

La muerte de una mujer que se encontraba ingresada en la UCI del Hospital Reina Sofía de Córdoba eleva a 46 las víctimas mortales del accidente ferroviario ocurrido en Adamuz el pasado 18 de enero, según han informado fuentes de la Junta de Andalucía.

Sánchez promete a familias de las víctimas de Adamuz que seguirá trabajando para ofrecerles respuestas y llegará "hasta el final"

Restos del Alvia siniestrado tras su colisión con el tren Iryo a la altura de Adamuz (Córdoba)
Una mujer herida como consecuencia del siniestro ferroviario del término municipal cordobés de Adamuz ha fallecido en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Reina Sofía de la capital cordobesa, donde ha permanecido ingresada desde el día del suceso, de manera que asciende a 46 el total de personas muertas por este accidente, según han informado fuentes sanitarias.

Esta vecina de La Palma permanecía ingresada en la UCI Hospital Reina Sofía de Córdoba desde el día del accidente por politraumatismo y afectación el los pulmones, pero este viernes se ha confirmado su fallecimiento.

Es la tercera víctima mortal de La Palma del Condado que fallece en el tren, ya que un matrimonio de la localidad también figuraba entre los fallecidos.

16 personas permanecen hospitalizadas

En concreto, el número actualizado de heridos hospitalizados desciende así a 16 personas tras este fallecimiento, todo ello después de que en las últimas horas ha recibido el alta un adulto, a la vez que otro adulto ha abandonado la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Reina Sofía de la capital cordobesa, donde permanece ingresado ahora un adulto y otro está en el Hospital San Juan de Dios de Córdoba.

Además, la provincia de Huelva aumenta así a 28 las víctimas mortales ocasionadas por el accidente. Este fallecimiento se confirma el día después de la celebración de la misa funeral por las víctimas morales del accidente en Huelva.

Por lo que se refiere a los hospitalizados totales, según los datos facilitados por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) a la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), recogidos en el parte de hospitalizados y altas, hasta el momento se han tramitado 109 altas hospitalarias, mientras que los pacientes que continúan ingresados son 15 adultos y un menor.

En relación a los cambios sobre el parte de este jueves, además del traslado de un adulto de UCI a planta en el Hospital Reina Sofía, el alta mencionada la ha recibido un adulto en el Hospital Cruz Roja, al tiempo que se ha realizado el traslado de un adulto del Hospital Cruz Roja de Córdoba al Hospital Infanta Elena de Huelva. Así, en planta de hospitalización de los hospitales andaluces permanecen 13 personas, en concreto 12 adultos y un menor.

En cuanto a los adultos, seis de ellos están en el Hospital Universitario Reina Sofía; tres en el Hospital Infanta Elena de Huelva; dos en el Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva; uno en el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla y uno en el Hospital Vithas Málaga, mientras que el único menor hospitalizado en planta, por su parte, está en el Reina Sofía de Córdoba.

