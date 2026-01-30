Sánchez promete a familias de las víctimas de Adamuz que seguirá trabajando para ofrecerles respuestas y llegará "hasta el final"

Un día después de la misa funeral en Huelva por los fallecidos en el accidente del 18 de enero en Adamuz, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afirma que no van a "mirar para otro lado" y ha prometido mejoras, "en todo lo que tengamos que mejorar".

Ha reiterado además que van a dar un "acompañamiento continuado" a quienes han perdido a un ser querido para que "además del dolor, no tengan que cargar también con una situación económica" que les haga sentirse desamparados. Pedro Sánchez ha hecho estas declaraciones al comienzo de su intervención en el acto 'Mujeres liderando la ONU del siglo XXI', en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.

El Consejo de Ministros ha aprobado esta semana ayudas a los familiares de los fallecidos por valor total de 20 millones de euros, que estarán libres de impuestos y se podrán cobrar en los próximos tres meses.

"Solidaridad, compromiso y cariño

Sánchez ha trasladado de nuevo el cariño de la sociedad española y del Gobierno. "Toda nuestra solidaridad, nuestro compromiso y cariño", ha indicado al día siguiente del funeral católico en Huelva al que acudieron los Reyes, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y en representación del Gobierno central, la vicepresidenta María Jesús Montero y los ministros Ángel Víctor Torres y Luis Planas.

El Ejecutivo y la Junta de Andalucía tenían previsto organizar un homenaje de Estado, de carácter laico, pero tuvieron que aplazarlo ante la negativa de algunos familiares de las víctimas a asistir. Por el momento no hay una nueva fecha para celebrarlo.

Las palabras nunca son suficientes

También ha afirmado ser consciente de que las palabras nunca son suficientes y por tanto "solo queda el compromiso y la acción" y por tanto el Estado en su conjunto "no va a mirar a otro lado, va a seguir trabajando con respuestas a las preguntas, llegando hasta el final, con mejoras en todo lo que tengamos que mejorar y con un acompañamiento continuado a quienes han perdido a un ser querido".

"Las instituciones no van a dejar solas a las víctimas, tampoco lo vamos a hacer a las familias, no vamos a olvidarlas, vamos a estar a su lado hoy, mañana y, por supuesto, todo el tiempo que haga falta", ha concluido.

Críticas del PP por su ausencia

En la víspera, además, el ministro de Transportes, Óscar Puente, compareció en el Senado para dar explicaciones sobre los recientes accidentes ferroviarios y defendió la gestión que está llevando a cabo el Gobierno y en particular su departamento.

Por el contrario, el Partido Popular ha criticado la ausencia de Sánchez en el funeral, cree que le ha faltado "coraje" y que "no está a la altura" para gobernar el país, según expresó este mismo viernes la vicesecretaria de Regeneración Institucional, Cuca Gamarra.

La dirigente 'popular' tachó además al ministro Puente de ser una persona "insensible, soberbia e incompetente" por su intervención en la Cámara Alta "cuando dice que todo lo ha hecho bien" y volvió a pedir su dimisión.