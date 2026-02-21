Donald Trump desafía al Supremo y eleva del 10% al 15% la tasa arancelaria global

El presidente Donald Trump anunció el sábado que elevará del 10% al 15% el arancel temporal a las importaciones estadounidenses de todos los países, impuesto después de que la Corte Suprema de Estados Unidos fallara en contra de su programa arancelario insignia, basado en una ley de emergencia económica.

Indignado por el fallo del alto tribunal, Trump ordenó el viernes un arancel inmediato del 10% a todas las importaciones, además de cualquier arancel existente. La ley le permite imponer un gravamen de hasta el 15% durante 150 días, aunque podría enfrentar impugnaciones legales.

Durante ese período, su administración trabajará en la emisión de nuevos aranceles "legalmente permisibles", afirmó. "Como presidente de los Estados Unidos de América, aumentaré de inmediato el arancel mundial del 10% a países que, sin represalias (¡hasta que llegué yo!), han estado estafando a Estados Unidos durante décadas, hasta el nivel totalmente permitido y legalmente probado del 15%", escribió en una publicación en Truth Social.

Qué pasa con los aranceles de Trump

El Tribunal Supremo ha tomado la decisión de invalidar la mayoría de los aranceles impuestos por Donald Trump al considerar que el presidente norteamericano se extralimitó a la hora de aplicar estos polémicos gravámenes a productos de todo el mundo. El fallo del Tribunal supone un duro revés para la actual administración estadounidense, que el Supremo entiende que abusó de la ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) al utilizarla como base para imponer su aplicación.

El fallo cierra la puerta a que el presidente de EEUU use la IEEPA para imponer aranceles amplios y de carácter general con el argumento de una emergencia económica nacional, restringiendo este instrumento a usos tradicionales como sanciones financieras o bloqueo de bienes. No obstante, no impide que Trump recurra a otros marcos legales ya existentes para fijar gravámenes, como las disposiciones sobre seguridad nacional o medidas de represalia frente a prácticas comerciales desleales.

Por tanto, considera que esas facultades deberán ejercerse dentro de límites concretos y sin utilizar las leyes existentes como un pretexto para rehacer la política arancelaria sin pasar por el Congreso.

Qué aranceles se ven afectados y cuáles no

La sentencia invalida los llamados "aranceles recíprocos" y otros gravámenes generalizados que Trump impuso amparándose en la IEEPA sobre casi todos los socios comerciales de Estados Unidos, con un tipo mínimo del 10%. Se incluyen las decisiones del republicano de aumentar hasta un 50% los aranceles a Brasil y la India como represalia por el enjuiciamiento a su aliado, el expresidente brasileño Jair Bolsonaro, y la compra de crudo ruso, respectivamente.

La medida también alcanza el arancel del 25 % aplicado a ciertas importaciones procedentes de Canadá y México y del 10 % a China, que la Casa Blanca vinculó a la falta de esfuerzos de esos países contra el tráfico de fentanilo y otras drogas. Sin embargo, no se verán afectados los aranceles sobre el acero, el aluminio ni otros gravámenes adoptados bajo leyes comerciales y de seguridad distintas de la IEEPA.