La guerra arancelaria enfrenta a Trump con el Supremo: "Me avergüenzo de algunos miembros del tribunal"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, condenó este viernes el fallo del Tribunal Supremo que invalida los aranceles "recíprocos" y otras tasas impuestas al amparo de poderes de emergencia, y anunció que responderá con un nuevo gravamen global del 10% mediante otro marco legal. La decisión judicial supone un duro revés para uno de los pilares de su agenda económica y comercial.

En una comparecencia urgente en la Casa Blanca, Trump calificó de "terrible" el dictamen del Alto Tribunal y aseguró que la resolución es "profundamente decepcionante". La mayoría de los magistrados consideró que el Ejecutivo no puede recurrir en tiempos de paz a la Ley de Poderes de Emergencia Económica Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés) de 1977 para imponer aranceles de manera generalizada.

El fallo fue adoptado por seis votos contra tres en el Tribunal Supremo de Estados Unidos, que determinó que el uso de esa norma implicaría una delegación excesivamente amplia del poder tributario, competencia que la Constitución reserva al Congreso. A juicio de la mayoría, los aranceles constituyen en la práctica un tipo de impuesto que afecta directamente a los ciudadanos.

Trump arremetió contra los magistrados que votaron en su contra y afirmó que estuvieron "influenciados por intereses extranjeros". Sostuvo además que los países que, en su opinión, "han estado estafando" a Estados Unidos durante años celebran el fallo, que podría obligar al Gobierno a reembolsar entre 175.000 y 240.000 millones de dólares recaudados con los llamados gravámenes recíprocos anunciados en abril de 2025.

"La sentencia del Tribunal Supremo sobre los aranceles es profundamente decepcionante y me avergüenzo de algunos miembros del tribunal. Estoy absolutamente avergonzado de que no hayan tenido el valor de hacer lo que es correcto para nuestro país", señaló el presidente Trump.

El mandatario sí agradeció el respaldo de los jueces discrepantes, a quienes definió como firmes defensores de sus argumentos. Según dijo, "al leer las opiniones de disenso, nadie puede argumentar en contra".

Aranceles sin aval legislativo

La resolución del Supremo cuestiona directamente el uso de la IEEPA como fundamento de la guerra comercial impulsada por Trump. Para la mayoría, permitir esa vía equivaldría a otorgar al presidente una capacidad prácticamente ilimitada para fijar impuestos sin el control del poder legislativo.

Pese a ello, el mandatario insistió en que no necesita trabajar con el Congreso para imponer nuevas tasas a los socios comerciales de la mayor economía del mundo. "Tengo derecho a imponer aranceles y siempre lo he tenido", afirmó, en lo que fue interpretado como un nuevo pulso institucional entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial.

El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, expresó su respaldo a Trump y aseguró que trabajará para encontrar "la mejor estrategia a seguir". A su juicio, la política arancelaria ha generado "miles de millones de dólares" para las arcas públicas.

En contraste, la minoría demócrata en el Senado y en la Cámara celebró el fallo como "una victoria para el bolsillo de los estadounidenses" y reclamó poner fin a la guerra comercial, argumentando que los aranceles han encarecido bienes de consumo y tensado las relaciones con aliados tradicionales.

Nuevo arancel global del 10%

Lejos de moderar su postura, Trump anunció que firmará una nueva orden ejecutiva para imponer un arancel global del 10% en virtud de la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974. Esa disposición permite incrementos arancelarios de hasta el 15% durante un período máximo de 150 días, lo que abre interrogantes sobre cómo se articulará la medida más allá de ese plazo.

El presidente aseguró que cuenta con "alternativas muy poderosas" y adelantó que los nuevos gravámenes podrían entrar en vigor en apenas tres días. También advirtió de que las tasas podrían ser incluso superiores a las actualmente aplicadas, dependiendo de la evolución de las negociaciones comerciales.

Asimismo, anunció la apertura de investigaciones bajo la Sección 301 y otras disposiciones legales para proteger al país de lo que considera prácticas comerciales desleales.

El fallo del Supremo afecta a la tarifa base global del 10%, a los gravámenes "recíprocos" y a aranceles adicionales del 25% impuestos a México y Canadá, así como a subidas de hasta el 50% a Brasil e India. También podría revertirse la suspensión de la exención arancelaria para envíos ‘de minimis’, con impacto directo en el comercio electrónico y en los paquetes procedentes del exterior, especialmente de China.