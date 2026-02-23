El caos reina en México tras la caída de 'El Mencho': individuos armados facilitan la fuga de presos en Puerto Vallarta

Un grupo de individuos armados ha entrado en la cárcel de Ixtapa, en la ciudad de Puerto Vallarta, y ha liberado a un número indeterminado de presos en el marco de los disturbios desatados tras la caída del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho', abatido este domingo en una operación militar.

Tras conocerse la noticia se han registrado varios tiroteos en la zona del puerto de la ciudad, así como incendios de vehículos y comercios en la zona urbana. Según cuenta la agencia EFE, este grupo de individuos habría facilitado la salida de presos de este centro penitenciario, que cuenta con prisioneros considerados altamente peligrosos.

Ante el escenario, el ayuntamiento de la ciudad ha emitido un comunicado en el que pide a la población que permanezcan en sus casas, al mismo tiempo que solicita "al comercio no abrir operaciones hasta nuevo aviso". Asimismo ha informado del despliegue de personal de Protección Civil y Seguridad Pública para mitigar riesgos e incidentes y resguardar las sedesd e instituciones y zonas estratégicas de la ciudad. Instan así a la población a permanecer en sus casas.

Por su parte, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum ha hecho un llamamiento a la calma tras los altercados que están sucediendo en gran parte del país. Así lo ha indicado a través de su perfil de X (antes Twitter) en el que afirma que existe "absoluta coordinación con gobiernos de todos los estados" y asegura que, pese a los bloqueos y manifestaciones violentas, en la "mayor parte del territorio nacional" las actividades se desarrollan con "plena normalidad".

La mandataria ha detallado que la Secretaría de la Defensa Nacional reportó el operativo realizado por el Ejército y la Guardia Nacional y afirma que las redes oficiales del Gabinete de Seguridad informarán de manera permanente sobre la situación.