Doblar la deducción por hijo en el IRPF y bajar al 10% el IVA de la energía: las propuestas del PP para frenar el impacto de los precios

El PP llevará al Congreso un conjunto de medidas económicas para mitigar el impacto de la subida de los precios y presentarlas en el Congreso para buscar el apoyo de los grupos y retan al Gobierno a que se adelante y las apruebe mañana en el Congreso de Ministros.

los españoles están perdiendo poder adquisitivo

Los populares recuerdan que los españoles están perdiendo poder adquisitivo, porque "los salarios reales no suben" y sí lo hacen "los impuestos", y advierten de que su situación económica está empeorando con la subida de los precios de la energía.

Las tres medidas que proponen

Insisten en que "no es "tiempo de eslóganes", sino de propuestas, y proponen tres: revalorizar el salario de los españoles, especialmente de las familias con hijos, a través del IRPF; bajar al 10% el IVA de la energía y suprimir el impuesto de generación eléctrica.

Impacto de 200 euros en el IRPF y ahorro mensual de 78 euros en energía

El PP propone "revalorizar" el salario de los españoles, y especialmente de las familias con hijos, a través del IRPF. Para ello, quiere reformar el IRPF duplicando los mínimos vitales por hijo a cargo y por la actualización de los tramos. Consideran que todo ello tendrá un impacto aproximado de 200 euros de media por contribuyente.

A esto añaden la propuesta de bajar al 10% el IVA de la energía a todos los consumidores en un momento de subida del precio de gas y petróleo y suprimir el impuesto de generación eléctrica.

Según estas fuentes del PP, "todas las medidas juntas suponen para un hogar medio (2 adultos y dos hijos) un ahorro de unos 75 euros al mes, casi 900 euros al año".

Su lema es "sí a los españoles"

Tras considerar que son medidas de "urgente" aplicación, los populares ironizan con que "si esto va de lemas" en referencia sin citarlo al de "no a la guerra", tienen uno: "sí a los españoles".