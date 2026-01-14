Cuándo puedo saber si me ha tocado ser mesa electoral en las elecciones de Aragón 2026

Del más del millón personas están llamadas a las urnas en Aragón, 991.893 residen actualmente en la comunidad aragonesa y son susceptibles de formar parte de alguna de las mesas electorales para las próximas elecciones del 8 de febrero. Así, surge la duda habitual en periodo habitual: ¿me pueden llamar a mesa electoral? ¿Tengo que cumplir ciertos requisitos?

Algunos requisitos que deben cumplir los posibles candidatos:

Tener entre 18 y 70 años (aunque a partir de los 65 años podrá manifestar su renuncia en un plazo de siete días).

Saber leer y escribir.

Disponer del título de Bachiller o el de Formación Profesional de segundo grado, o secundariamente el Graduado Escolar o equivalente, para poder ser candidato a presidente de mesa.

Los protocolos y funciones del presidente de la mesa y los vocales

El 8 de febrero todos los miembros de las mesas (incluidos los suplentes) deberán acudir a los colegios electorales a las 08:00 horas de la mañana, es decir, una hora antes de que dé comienzo la jornada electoral. Tras comprobar que esté todo el material necesario para votar, el presidente, que es la máxima autoridad, debe rellenar el acta de constitución de la Mesa, que también será firmada por los otros vocales e interventores.

El comienzo de los comicios se anuncia cuando el presidente pronuncia las siguientes palabras: “Empieza la votación”.

Por su parte, uno de los vocales se deberá encargar a lo largo la jornada electora de comprobar la identidad de los votantes, mientras que el otro deberá ir marcando en la lista los electores que ya han acudido al colegio. Es el presidente el que le permite al ciudadano introducir su sobre en la urna pronunciando la palabra “vota”.

En el Manual de instrucciones elaborado por la Consejería de Presidencia y supervisado por la Junta Electoral Central se explican las funciones específicas que tiene cada miembro de la mesa y cómo se debe actuar en cada puesto.

¿Y si no puedo acudir como mesa electoral?

En España, no basta con avisar verbalmente, debes presentar una excusa formal y justificada siguiendo el procedimiento que marca la ley.

Puedes revisar todos los motivos en el portal del gobierno de Aragón, pero aquí te mencionamos los más comunes:

Problemas de salud (informe médico).

Embarazo avanzado o parto reciente.

Cuidado de menores, personas dependientes o familiares enfermos.

Trabajo imprescindible (sanidad, seguridad, servicios esenciales).

Viaje previamente contratado y no reembolsable.

Ser mayor de 65 años (puedes renunciar voluntariamente).

Situaciones personales graves o acreditables.

Los pasos que debes seguir para no ser mesa electoral son: