El calendario de las elecciones en Aragón en 2026: voto por correo, mesas electorales…

El próximo 8 de febrero un total de 1.036.321 personas tienen una cita con las urnas para elegir a sus representantes en el parlamento autonómico, conformado por 67 diputados. Actualmente, el Parlamento aragonés está compuesto por 28 escaños por el Partido Popular (PP), 23 representantes del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), 7 por el partido Vox, 3 por Chunta Aragonesista, otros 3 escaños para Aragón-Teruel Existe y 3 más para el grupo mixto, compuesto por Podemos Aragón, Partido Aragonés e Izquierda Unida de Aragón

El calendario electoral

Según la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) se establecen los siguientes plazos para la cita electoral:

Lunes, 15 de diciembre: publicación de las elecciones en el Boletín Oficial de Aragón (BOA) y disolución del Parlamento Aragonés.

Martes, 16 de diciembre: inicio plazo de solicitud del voto por correo.

Del 19 al 23 de diciembre: constitución de la Junta Electoral.

Viernes, 26 de diciembre: límite para comunicar coaliciones.

Del 31 de diciembre al 5 de enero: plazo para que las fuerzas políticas presenten sus candidaturas.

Del 10 al 14 de enero: sorteo de las mesas electorales.

Lunes, 12 de enero: proclamación oficial de las candidaturas.

Viernes, 23 de enero: inicio de la campaña electoral. A partir de ese día se puede difundir propaganda y empiezan los debates electorales.

Jueves, 29 de enero: finaliza el plazo de solicitud del voto por correo.

Miércoless, 4 de enero: último día para votar por correo.

Viernes, 6 de febrero: fin de la campaña electoral.

Sábado, 7 de febrero: jornada de reflexión.

Domingo, 8 de febrero: jornada de votación en Aragón

¿Dónde tengo que ir a votar si resido en Aragón?

Del más del millón personas están llamadas a las urnas en Aragón, 991.893 residen en la comunidad. La Oficina del Censo Electoral remitirá, entre el 12 de enero y el 2 de febrero de 2026, la tarjeta censal a todos los electores residentes en Aragón. En dicha tarjeta censal figurarán los datos actualizados de su inscripción en el censo electoral, así como la mesa y el local electoral asignados y la dirección correspondiente a la que deberán acudir para ejercer su derecho de voto.

Igualmente, si por algún motivo pierdes tu tarjeta censal, puedes realizar una consulta de forma telemática en la página web del Instituto Nacional de Estadística disponiendo de Cl@ve y podrás acceder a tus datos censales.

Cuándo se eligen los miembros de mesa

Al igual que los suplentes, los presidentes y vocales de las mesas son elegidos por sorteo entre los días vigésimo quinto y vigésimo noveno posteriores a la convocatoria, según recoge la ley. Es decir, en este caso sería entre el 10 y el 14 de enero.

Las personas designadas disponen de siete días para alegar ante la Junta Electoral de Zona la causa justificada y documentada que les impida la aceptación del cargo. La Junta resolverá en cinco días y comunicará al interesado su decisión.

Solicitud del voto por correo

Por otro lado, si formas parte de 44.428 aragoneses inscritos en el extranjero, puedes solicitar el voto por correo desde el pasado 16 de diciembre y hasta el 29 de enero de 2026 (inclusive). Se podrá hacer en cualquier oficina de Correos o de forma telemática en la web de Correos, aunque será necesario identificar tu identidad con el DNI electrónico o un certificado digital válido.

Recuerda que para pedir la papeleta del voto por correo es obligatorio estar inscrito en el censo electoral, puedes consultar esta información a través de la Oficina del Censo Electoral en el INE y utilizando el certificado digital.

Además, debes tener en cuenta que en el impreso de solicitud se debe indicar la dirección postal a la que se desea que se envíe la documentación electoral.

En el caso de que solicites el voto por correo de forma telemática, Correos dispone de un formulario en su web al que se accede mediante firma electrónica con los sistemas de identificación válidos, los certificados de persona física reconocidos por el Ministerio de Industria y el DNI electrónico (DNI-e).

¿Cuándo empieza la campaña electoral?

Entre las fechas significativas dentro de este calendario electoral se encuentra el inicio de campaña, una fecha que da el pistoletazo de salida para que tantos los candidatos, como los partidos políticos, consigan ganar el apoyo de los electores con mítines en diferentes ubicaciones y también entrevistas y debates en los medios de comunicación.

Según establece la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) la campaña electoral debe comenzar 16 días antes de los comicios y 36 días después de su convocatoria. Por lo que en el caso de estas elecciones, la campaña electoral empezará la madrugada del jueves al viernes 23 de enero a las 00:00. Este inicio está marcado por los actos destacados de los líderes de cada partido. La campaña durará 15 días, terminando la madrugada del 5 al 6 de febrero, es decir, a las 00:00 del sábado 6. Además, del 3 al 7 de febrero estará prohibida la difusión sondeos electorales.