Empieza la campaña electoral en Aragón: de Jorge Azcón a Pilar Alegría, todos los candidatos de las elecciones

Un total de 1.036.000 electores están llamados a las urnas para elegir a los 67 diputados de las Cortes: 14 por Teruel, 18 por Huesca y 35 por Zaragoza.

Son los primeros comicios anticipados de Aragón, convocados por el presidente, Jorge Azcón (PP), tras no haber llegado a un acuerdo con Vox, por segundo año consecutivo, para aprobar los presupuestos.

Jorge Azcón (PP)

El candidato del Partido Popular a la Presidencia del Gobierno de Aragón se ha comprometido a impulsar en la próxima legislatura la construcción de un millar de viviendas públicas al año y rebajar a los jóvenes la carga fiscal asociada a la compra de una casa.

Azcón ha llamado a aprovechar el hecho de que Aragón celebre comicios en solitario para protagonizar una campaña electoral "de propuestas y oportunidades" porque en estas elecciones, ha advertido, "no se presentan Pedro Sánchez, sino su exministra Pilar Alegría; ni Santiago Abascal, sino Alejandro Nolasco, que formó parte del Gobierno de Aragón pero decidió irse".

Pilar Alegría (PSOE)

La candidata ha asegurado que pretende gobernar como una presidenta "a tiempo completo", a diferencia del actual, Jorge Azcón, al que ha acusado de haber ejercido durante dos años y medio a tiempo parcial.

Ha presentado su candidatura como una alternativa a la etapa actual del Gobierno aragonés, a la que ha atribuido falta de impulso político y parálisis. Además ha señalado que si gobierna la Comunidad Autónoma va a recorrer todo el territorio para conocer los problemas de los ciudadanos y comprender las reivindicaciones de los aragoneses.

Alejandro Nolasco (VOX)

Santiago Abascal, líder de Vox, ha planteado una campaña electoral en Aragón plagada de actos para acompañar a su candidato, el exvicepresidente autonómico Alejandro Nolasco.

Nolasco ha señalado que PP y PSOE "lo pactan todo, el Pacto Verde, las políticas que destruyen el sector primario, a los agricultores y a los ganaderos y también los acuerdos que reparten la inseguridad y la ruina por todas las calles de Aragón".

Tomás Guitarte (Teruel Existe)

El candidato de la formación Teruel Existe para las próximas elecciones a las Cortes de Aragón, Tomás Guitarte asegura que la campaña está encabezada por un mensaje claro para los turolenses: 'Teruel Existe. La fuerza de Teruel'.

En palabras de Guitarte, tiene dos sentidos: "Teruel Existe es la fuerza política que representa la provincia de Teruel, y, por otra parte, hace alusión al pulso, a la fuerza que realmente tiene la provincia para llevar nuestras reivindicaciones allá donde se toman las decisiones".

Jorge Pueyo (Chunta Aragonesista)

El cabeza de lista a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Jorge Pueyo, ha señalado que "en esta campaña electoral vamos a presentar nuestras propuestas en defensa del territorio, de los servicios públicos, del equilibrio territorial y de los intereses de Aragón".

Pueyo ha recordado que, durante toda su trayectoria en el Congreso de los Diputados, siempre ha votado y trabajado pensando primero en Aragón, "llegando incluso a romper la disciplina de grupo cuando ha sido necesario".

Marta Abengochea (IU -Sumar)

La candidata de IU-Sumar a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Marta Abengochea, ha protagonizado la pegada de carteles de inicio de la campaña electoral del 8F, que con el lema 'El valor de la gente' quiere ampliar el espacio de la coalición en las Cortes de Aragón ante "la crisis ecológica y el riesgo de retroceso democrático".

Ha explicado que el programa se ha elaborado "de manera colectiva", incorporando "las reivindicaciones y luchas de las asociaciones, plataformas y colectivos" y no solo contiene "un catálogo de medidas", sino que es "una respuesta potente a los retos a que nos enfrentamos de manera global", en alusión al "agravamiento de las políticas neoliberales extractivas, que ya son ultraliberales".

Dice que es una "hoja de ruta de la privatización" que en Aragón "ya venía del cuatripartito anterior y con Jorge Azcón ha ido desbordándose contra los derechos básicos y expoliando el territorio en favor del oligopolio energético y la industria militar".

María Goikoetxea (Podemos-Alianza Verde)

Podemos ha arrancado su campaña electoral para los comicios del 8F en Aragón reivindicándose como la opción de garantías para una "izquierda valiente" en la comunidad con críticas al PSOE, a Chunta Aragonesistas y a la coalición que conforman IU y Sumar.

Así lo han trasladado este viernes la secretaria general del partido morado, Ione Belarra, y la candidata a la Presidencia de la comunidad de la candidatura conformada por Podemos y Alianza Verde, María Goikoetxea, durante el inicio de la campaña electoral en Zaragoza.