Azcón aumentará hasta mil euros al mes la prestación para la atención residencial a personas dependientes en Aragón

El candidato del PP a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha anunciado que se incrementará hasta 1.000 euros la prestación vinculada a la atención residencial para las personas dependientes de Grado III. "Cuando una persona accede a una residencia y tiene Grado III de dependencia necesita la ayuda del Gobierno de Aragón, esa ayuda es la prestación que queremos incrementar hasta los 1.000 euros al mes". Así lo ha indicado durante su visita de campaña electoral a las obras de la nueva residencia 'El buen pastor' (Zaragoza), que concluirán este verano con una inversión del Ejecutivo autonómico de 27 millones de euros.

Según ha anunciado, el candidato a la reelección y su equipo plantean "una propuesta para elevar la cuantía de la prestación a la atención de las personas que necesitan una residencia hasta los 1.000 euros al mes. Eso significaría que hay 8.000 aragoneses que podrían verse beneficiados de este incremento".

Los datos aportados por el candidato del PP reflejan un aumento del 25% en la atención a personas con dependencia desde que Azcón llegó al gobierno. Según ha afirmado, actualmente se atiende a 49.312 personas y se tramitan las solicitudes en 141 días, 53 menos que en 2023 y 205 menos que la media nacional, lo que sitúa a Aragón, dijo, entre las tres comunidades que más rápido lo hacen.

El líder del PP aragonés asegura que su gobierno, en dos años y medio, le ha dado la vuelta al sistema de dependencia. "Nuestra comunidad autónoma encabeza los indicadores de gestión, hemos creado nuevas plazas, reducido las listas de espera y mejorado considerablemente los tiempos de atención. Esto lo hemos hecho sin la ayuda del Gobierno de España".

Una de las prioridades que ha tenido como presidente del Ejecutivo autonómico "ha sido que los aragoneses, independientemente del servicio que quisieran escoger o que pudieran escoger, fuera público o en colaboración público-privada, lo pudieran hacer con la máxima calidad", ha recordado.

Financiación estatal y desigualdad territorial

Azcón ha expuesto que "si el Gobierno de España cumpliera la ley, desde el año 2018 tendría que haber entregado a la Comunidad Autónoma de Aragón 450 millones de euros", algo que, según afirma, no ha ocurrido. "La realidad es que la financiación de la dependencia a nivel estatal lleva tres años congelada porque no hay Presupuestos Generales del Estado. Sin embargo, lo que el Gobierno de España está proponiendo para Cataluña y el País Vasco es que para ellos sí, que para ellos sí que va a cumplir con esa financiación obligatoria al 50%".

En este sentido, ha incidido en que en "el País Vasco y Cataluña sí se van a poder beneficiar del 50% de la financiación a la dependencia, pero no se lo han prometido a los aragoneses. Conforme al gasto certificado en el año 2024, el Estado financia el 34,3 por ciento del sistema. Eso significa que Aragón, que los aragoneses, tenemos que hacernos cargo del 64,5% del gasto total".

El Gobierno de Aragón invirtió 319 millones en dependencia en 2024 y el gasto se ha incrementado en 2025 hasta los 330 millones de euros. "Queremos decir no a lo que creemos que es injusto. No puede ser que las personas que necesiten la dependencia tengan distinto nivel en las distintas comunidades autónomas", asegura.

Es por esta razón por la que Azcón ha exigido al Gobierno que financie ese 50% también en Aragón: "No es de recibo que se quiera crear españoles de primera y de segunda; no es de recibo que en las personas que necesitan la dependencia, el Gobierno de España esté dispuesto a hacer un agravio como el que está planteando; no puede ser que las personas que necesitan la ayuda de todos vayan a obtenerla de forma distinta en función de los intereses de la política".

Infraestructuras sociales y nuevas residencias

En materia de infraestructura social, el candidato del PP ha señalado que a partir del 8 de febrero el objetivo es "seguir mejorando y continuar por este camino, el camino que con los datos en la mano acredita que lo estamos haciendo mejor".

Asimismo, el PP quiere implementar un nuevo plan de financiación para crear y mejorar infraestructuras sociales para la construcción de nuevas residencias, centros para mayores y personas con discapacidad y necesidad de apoyo.

Según recoge Europa Press, Aragón cuenta con 19.000 plazas de residencia, residencias para mayores, un ratio de 6,24 plazas por cada 100 habitantes mayores de 65 años. "Una cifra que mejora también la ratio nacional, que está en el 4,05", ha reseñado. "Estamos mejor que la media de España, no nos conformamos con ese indicador porque la realidad demográfica de Aragón es distinta. En Aragón tenemos más personas mayores y, por lo tanto, necesitamos más recursos, mejorar los que destinamos a esas personas que necesitan una plaza de dependencia o una residencia".