Alberto Izquierdo, candidato del PAR en Aragón: "Hay que hacer es dignificar la agricultura y la ganadería"

El candidato a la presidencia de Aragón por el Partido Aragonés, Alberto Izquierdo, nos cuenta que la campaña va muy bien porque "les encanta hablar con su gente, recorrer el territorio y tener la oportunidad de revisar propuestas que vamos lanzando cada día".

Respecto a que dentro de las encuestas electorales parece que va a aumentar el voto de PP y Vox, asegura que "es difícil hacerse un hueco en el ruido tan ensordecedor que hacen algunos criticando no sabemos muy bien qué, pero de lo que seguro que no hablan es de los problemas reales de la gente y de eso es de lo que vamos a hablar nosotros".

Una de las propuestas del Partido Aragonés es equilibrar el territorio y que se presten servicios de calidad en todos los puntos de la comunidad autónoma. "Yo creo que somos una comunidad muy diversa, con una holografía muy difícil y no valen las mismas soluciones para los problemas de la sanidad en Zaragoza, Huesca o Teruel ciudad que para el Sobralbe o el Maestrazgo. Por eso nosotros lo que reclamamos es microcirugía política y la equidad como bandera en los servicios públicos. Hay que ayudar más al que más lo necesita" asegura.

Para vertebrar el territorio es necesario infraestructuras y buenas comunicaciones. "Aragón tiene un reto pendiente, que es un proyecto de país, un proyecto de comunidad. Cómo es posible que la cuarta ciudad de España no tenga un proyecto de cercanías real, que vaya hasta Calamocha, Hueca, Tarazona, Calatayud... que haga posible que el resto de Aragón se interconecte con esta ciudad. Cómo es posible que aún estemos esperando que la A68 se ponga en marcha, cómo es posible que la línea del tren que une Teruel con Sagunto, con Valencia lleve casi un año cerrada y lo que le espera..." afirma.

"Nosotros lo que reclamamos es una Hacienda Foral Aragonesa propia. El artículo 108 del estatuto de autonomía nos permite a los aragoneses negociar de forma bilateral con el Estado. Por qué tenemos que seguir en el pelotón de los torpes si tenemos derecho estatutario a no estar en él, y no hablamos del Cuponazo catalán ni del cupo Vasco, nosotros hablamos de un modelo como el Navarro" afirma.

Apuesta por dignificar la agricultura y la ganadería. "Creemos que lo que hay que hacer es dignificar la agricultura y la ganadería. Convertir al Gobierno de Aragón en un compañero y no en un elemento fiscalizador. Y luego les ayudaría mucho a los agricultores y ganaderos que les dejen de mentir" afirma.