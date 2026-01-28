Así fueron los resultados de las últimas elecciones en Aragón en 2023

A pocos días de las elecciones autonómicas a las Cortes de Aragón, es necesario e interesante echar la vista atrás, para poder observar con distancia los resultados de las últimas elecciones autonómicas que se celebraron en la región de Aragón.

Las últimas elecciones autonómicas celebradas en Aragón fueron el 28 de mayo del 2023 y marcaron un cambio a nivel político en la comunidad de Aragón, respecto a las fuerzas políticas que habían gobernado hasta el momento.

Participación en las elecciones de Aragón en 2023

Las elecciones autonómicas celebradas en 2023 en Aragón, contaron con una ligera subida de la participación, si las comparamos con la participación en los comicios anteriores. Las elecciones del 28 de mayo del 2023 contaron con la participación del 68,89% del censo. El total de votos emitidos fue de 662.691 votos. Hay que tener en cuenta que la tasa de abstención fue del 31,10%.

Principales resultados

En los comicios celebrados el 28 de mayo de 2023, el conjunto de la derecha (Partido Popular y Vox) obtuvieron la mayoría más amplia de votos. Aun así, el partido ganador de las elecciones, el Partido Popular, no llegó al número de escaños suficientes para poder gobernar en solitario. Posteriormente a las elecciones hubo intensas negociaciones entre los distintos partidos políticos.

Repasamos los votos y escaños que consiguió cada partido político en las últimas elecciones autonómicas celebradas en Aragón en 2023:

Partido Popular (PP): fue la fuerza más votada y alcanzó el 35,55% de los votos, traducidos a 28 escaños en las Cortes de Aragón. Es decir, obtuvo 12 escaños más que en las elecciones autonómicas anteriormente celebradas en 2019.

(PP): fue la fuerza más votada y alcanzó el 35,55% de los votos, traducidos a 28 escaños en las Cortes de Aragón. Es decir, obtuvo 12 escaños más que en las elecciones autonómicas anteriormente celebradas en 2019. Partido Socialista Obrero Español (PSOE): fue la segunda fuerza más votada, obteniendo el 29,51% de los votos y 23 escaños. Aunque se mantuvo como segunda fuerza, perdió un escaño respecto a las elecciones del 2019 y quedó con pocas posibilidades de gobernar.

(PSOE): fue la segunda fuerza más votada, obteniendo el 29,51% de los votos y 23 escaños. Aunque se mantuvo como segunda fuerza, perdió un escaño respecto a las elecciones del 2019 y quedó con pocas posibilidades de gobernar. Vox : por primera vez se impuso como la tercera fuerza política en las Cortes de Aragón, hecho que le otorgó poder para participar en las negociaciones con los distintos partidos políticos. Obtuvo el 11,25 % de los votos y consiguió 7 escaños, cuatro más que en las elecciones autonómicas anteriores.

: por primera vez se impuso como la tercera fuerza política en las Cortes de Aragón, hecho que le otorgó poder para participar en las negociaciones con los distintos partidos políticos. Obtuvo el 11,25 % de los votos y consiguió 7 escaños, cuatro más que en las elecciones autonómicas anteriores. Chunta Aragonesista (CHA): el partido aragonés consiguió situarse como cuarta fuerza política. Obtuvo el 5,11% de los votos y 3 escaños en las Cortes de Aragón, la misma cantidad de escaños que en las elecciones del 2019.

(CHA): el partido aragonés consiguió situarse como cuarta fuerza política. Obtuvo el 5,11% de los votos y 3 escaños en las Cortes de Aragón, la misma cantidad de escaños que en las elecciones del 2019. Existe: la coalición electoral formada por Teruel Existe y Aragón Existe, logró por primera vez entrar a las Cortes de Aragón con 3 escaños obtenidos en las elecciones de 2023, en las cuales obtuvo el 4,99% de los votos.

la coalición electoral formada por Teruel Existe y Aragón Existe, logró por primera vez entrar a las Cortes de Aragón con 3 escaños obtenidos en las elecciones de 2023, en las cuales obtuvo el 4,99% de los votos. Podemos Alianza Verde: Obtuvieron el 3,98% de los votos y 1 escaño en las Cortes aragonesas. Dicha formación perdió 4 escaños, respecto a las anteriores elecciones, celebradas en 2019.

Obtuvieron el 3,98% de los votos y 1 escaño en las Cortes aragonesas. Dicha formación perdió 4 escaños, respecto a las anteriores elecciones, celebradas en 2019. Izquierda Unida (IUA): los resultados obtenidos por Izquierda Unida en las elecciones del 2023, fueron muy parecidos respecto a las elecciones de 2019. En las elecciones autonómicas de 2023 obtuvieron 1 escaño y el 3,10% de los votos.

(IUA): los resultados obtenidos por Izquierda Unida en las elecciones del 2023, fueron muy parecidos respecto a las elecciones de 2019. En las elecciones autonómicas de 2023 obtuvieron 1 escaño y el 3,10% de los votos. Partido Aragonés (PAR): la formación aragonesa obtuvo solo 1 escaño y el 2,10 % de los votos en las elecciones de 2023. Perdió 2 escaños respecto a las elecciones de 2019.

Destacar que formaciones como Ciudadanos, dejaron de tener representación en el parlamento Aragonés, pero partidos regionales como Existe y Chunta Aragonesista, mantuvieron representación en las Cortés de Aragón. Además, los resultados de las elecciones a las Cortes de Aragón del 2023 reflejaron el aumento de fuerza política por parte del Partido Popular, la cual también se reflejó en los resultados de las elecciones autonómicas de otras comunidades autónomas del país.

Los resultados de las elecciones autonómicas del 2023 en Aragón, obligaron a que los partidos políticos dialogaran y pactaran, ya que ningún partido político obtuvo la mayoría absoluta para poder gobernar en solitario. Finalmente, el pacto para poder gobernar, fue entre el Partido Popular y Vox, puesto que sumando fuerzas tenían 35 escaños, superando los 34 que se requieren en el Parlamento Aragonés para obtener la mayoría absoluta.