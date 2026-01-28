El PP gobernaría en Aragón sin mayoría absoluta, con otro batacazo del PSOE como en Extremadura.

Si se cumplen la tendencia de la última Encuesta Celeste-Tel para las elecciones de Aragón del próximo 8 de febrero, el Partido Popular necesitará de nuevo a Vox para gobernar y lograr así los 34 escaños de mayoría absoluta, mientras que el PSOE caería electoralmente como ocurriera en las pasadas elecciones de Extremadura.

Los Populares en Aragón lograrían casi un 40% de los votos; 2 puntos más de los que tenía y muy por encima del PSOE que se quedaría con el 23,6%, una bajada de 6,4 puntos. Vox subiría en porcentaje de votos 5,6 puntos.

Como cuarta opción política de sitúa el CHA (Chunta Aragonesista) que gana un diputado, logrando 4 escaños y 2,3 puntos más en porcentaje de votos que los que tenía.

Le sigue Aragón Existe, que perdería 1 escaño quedándose en 2 de los tres que conserva y perdiendo 1,5 puntos en porcentaje de votos.

Podemos, fuera del parlamento aragonés

Siempre según esta encuesta conocida hoy, tanto Podemos como el PAR quedarían fuera del arco parlamentario en Aragón ya que Perdería el escaño que tuvieron ambas formaciones en las pasadas elecciones.

La coalición IU-Sumar sube en porcentaje de voto, un 1,3%, pero no en escaños. Se queda por tanto con 1, como en los anteriores comicios.

El voto joven... a PP y Vox

Los datos que arroja este sondeo de Celeste-TEL indican que el porcentaje de voto más joven -los electores de entre 18 y 30 años prefieren a PP, casi con un 13%, y a Vox, con un 11% de los votos.

Le sigue en porcentaje de voto joven el PSOE, con un 8,4% e IU-Sumar, con un 3,9%. Más abajo se sitúa el CHA, con un 6,5%. y la formación Existe, con apenas un 1,9% del voto más joven, seguido de Podemos, con un 1,3%.