El PSOE puede afrontar el peor resultado de la historia en Aragón, según las últimas encuestas

Aragón vive la última semana de campaña antes de unas elecciones que pueden significar el peor resultado de la historia para el PSOE. Así lo afirman las encuestas electorales, que coinciden en que Jorge Azcón sería el ganador de los comicios en la región aragonesa.

Todas las encuestas recientes, de El Mundo, ABC y El País, dan como triunfador al PP con una horquilla de entre 28 y 30 escaños. No obstante, para alcanzar los 34 para la mayoría absoluta sería necesaria la participación de Vox, que se dispara con sus mejores resultados: hasta 12-13 le dan dichos sondeos, lo que supondría duplicar su representación actual en las Cortes.

Vox se dispara y Pilar Alegría se hunde con el PSOE

Alejandro Nolasco sería otra de las caras más sonrientes de la jornada electoral en Aragón, puesto que Vox lograría el 16% del total de los votos e incluso empataría con el PSOE en feudos como Teruel.

En el caso de los socialistas, podrían obtener sus peores resultados históricos en la región. Las encuestan frenan el efecto Pilar Alegría y hunden a la formación socialista, con una horquilla de entre 17 y 19 escaños. Cabe recordar que hasta ahora el peor escenario para el PSOE se dio en 2015, cuando Lambán obtuvo 18 diputados.

Así, estos sondeos hunden a un PSOE que solo lograría el 24% de los votos y sin posibilidad de lograr pactos que acerquen a Alegría a la mayoría. Chunta Aragonesista (5 escaños, por los 3 que tiene ahora) es la única formación que crece, mientras que el resto de partidos caen a cifras muy discretas.

En este sentido, las encuestas destacan que Teruel Existe no logra despegar y obtendría un resultado similar al de 2023, cuando se quedó en 3 escaños.